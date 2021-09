Tek başına girişimciliğin handikapları

Gelirinizin bir bölümünü vergiler için ayırmanız gerek. Vergi ödeme tarihleri geldiğinde ödemeyi kolaylıkla yapabilmeniz için bu paraya kesinlikle dokunmamanız veya size ait bir para saymamanız lazım

İşveren girişimlerin, yani en az bir çalışanı bulunan işletmelerin doğum oranının 2018 yılında %13,6 olduğu Türkiye'de, girişimciliğin ve yeni iş kuranlar arasında tek başına girişimde bulunmanın cazibesi her geçen gün artmaya devam ediyor.

Tek başına çalışmalarının faydalarını düşündüğünüzde bu istatistikler şaşırtıcı değil. Tek kişilik bir ekip daha hızlı karar almayı ve tepki vermeyi sağlayarak size rekabet avantajı kazandırabilir. Ayrıca, tek başına çalışan bir girişimci olarak yaşam tarzınız, zaman çizelgeniz, çalışma yeriniz ve kazanmayı hedeflediğiniz para tamamen size bağlı.

Generali'nin sitesindeki makalede yalnız çalışan bir girişimci olmanın birçok sorumluluk barındırdığına dikkat çekilirken kendi başınıza iş kurmanın en zor yönleri ve bunlarla başa çıkmanın yolları üzerinde de duruluyor:

Finansman yönetiminin esasları

Tek başına çalışan bir girişimci olarak mali durumunuzu takip etmeniz çok önemlidir. Fatura kesmeniz, tahsilat yapmaya çalışmanız, işletme maliyetlerini kişisel giderlerinizden ayırmanız ve vergi için para ayırmanız gerekecektir.

Mali durumunuzu takip etmek için yazılımlar kullanabilirsiniz, defter tutabilirsiniz ya da bir mali müşavirden yardım alabilirsiniz. Her hâlükârda, hesaplarınızı her gün olmasa bile haftada bir kontrol etme alışkanlığı kazansanız iyi olur. İşletme hesabınızda ne kadar para olduğunu, alacaklarınızın miktarını ve ne kadar giderinizin olduğunu her zaman bilmeniz gerekir.

Gelirler ve vergileriniz

Ayrıca gelirinizin bir bölümünü vergiler için ayırmanız gerekir. Vergi ödeme tarihleri geldiğinde ödemeyi kolaylıkla yapabilmeniz için bu paraya kesinlikle dokunmamanız veya size ait bir para saymamanız önemlidir. Gelirinize göre ortalama olarak ödeyeceğiniz vergiyi resmi sitelerdeki mevzuatı inceleyerek, muhasebecinizden öğrenebilirsiniz ya da kullanıyorsanız bir muhasebe program ile hesaplayabilirsiniz.

İş ortağınız bulunmadığından....

İniş çıkışları paylaşacak bir iş ortağınız olmadığı için, sorumluluğu yalnız başınıza üstlenmenin yöntemlerini bulmanız gerekecektir. Tek başınıza çalışmak her şeyi yalnız yapmak zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Etrafınızda gerektiğinde başvurabileceğiniz kişilerden oluşan bir destek sistemi kurabilirsiniz, örneğin:

Amigo: Ne olursa olsun size destek çıkan kişi

Meydan okuyucu: Size meydan okuyan ve gelişmenizi sağlayan kişi

Bağlantı kurucu: Sizin için kapıları açabilecek kişi

Akran: Şu anda sizinle aynı düzeyde olan kişi

Akıl hocası: Ulaşmak istediğiniz noktada bulunan kişi

Odaklanma

Çevrenizde iş arkadaşlarınız yokken hayallerinizi ve uzun vadeli hedeflerinizi gözden kaçırmanız kolaylaşabilir. Uzun vadeli hedeflerinizi ve bunlara ulaşmanın yollarını düşünebilmek için yılda birkaç defa durum değerlendirmesi ve planlama yapmanız faydalı olacaktır.

Hedeflerinizi belirledikten sonra, ilerleme hızınızı kontrol altında tutmak için belirli takvimler oluşturun. Aksi takdirde, işe başlarken koyduğunuz hedefleriniz gündelik işler nedeniyle arka planda kalabilir.

Tükenmişlikten kaçınma

Birden fazla görevi üstlenmek yorucu olacaktır ve tek başınıza çalışırken yoğun olsanız bile işi reddetmekte zorlanabilirsiniz. Ancak işinizin sürdürülebilirliğini sağlamak için kendinize de iyi bakmanız gerekir.

Günlük rutininizi siz belirliyorsunuz; bu sayede, gününüzü zihin sağlığınızı destekleyebilecek şekilde tasarlamanız mümkün. Çalışma saatlerinizi belirleyin, antrenman yapın, uykunuzu alın ve dengeli bir yaşam için gereken hiçbir şeyi ihmal etmeyin.

Bir ekibin işini tek başınıza yaparken performansınızın düşmemesi için en önemli unsur sağlığınız. Sağlığınızı yakından takip ederek, erken tedbirler alarak ve olası rahatsızlıkları en kısa sürede atlatmak için elinizden geleni yaparak işinizin aksamasını önleyebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.