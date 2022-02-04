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TIMETURK / EKONOMİ / Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? Araç kredisi faizi düştü mü? Güncel otomobil kredisi faiz oranları

Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? Araç kredisi faizi düştü mü? Güncel otomobil kredisi faiz oranları

Güncel otomobil kredisi faiz oranları | Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? Araç kredisi faizi düştü mü? Döviz kurlarında son aylarda yaşanan artış araç fiyatlarının katlanarak artmasına neden oldu. Sıfır araç fiyatları 300 bin lira seviyesinde yer alırken kredi çekmeden araç almak neredeyse imkansız hale geldi. Bankadan kredi çekmek için bankaların kapısını çalanlarda yüksek kredi faiz oranlarıyla karşılaşıyor. Konut kredilerinde bir miktar gerileme olmuştu ama taşıt kredilerinde gerileme henüz yaşanmadı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben son yaptığı açıklamada taşıt kredileri faizlerinin makul bir orana geleceğini belirtti.

53 Dakika Önce
2022-02-04 09:47:54
Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? Araç kredisi faizi düştü mü? Güncel otomobil kredisi faiz oranları

Güncel otomobil kredisi faiz oranları | Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? Araç kredisi faizi düştü mü? Döviz kurlarında son aylarda yaşanan artış araç fiyatlarının katlanarak artmasına neden oldu. Sıfır araç fiyatları 300 bin lira seviyesinde yer alırken kredi çekmeden araç almak neredeyse imkansız hale geldi. Bankadan kredi çekmek için bankaların kapısını çalanlarda yüksek kredi faiz oranlarıyla karşılaşıyor. Konut kredilerinde bir miktar gerileme olmuştu ama taşıt kredilerinde gerileme henüz yaşanmadı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben son yaptığı açıklamada taşıt kredileri faizlerinin makul bir orana geleceğini belirtti.

Araç almak isteyenler yüksek fiyatlar ve kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle bu taleplerinden geri adım atıyor. Taşıt kredilerinin düşmesini bekleyenleri sevindirecek açıklama Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Başkanı Mehmet Ali Akben'den geldi. A Para ekranlarında açıklama yapan BDDK Başkanı taşıt kredileri ile iglili önemli açıklamalarda bulundu.

Taşıt kredisi faizleri düşecek mi?

Akben, yerli otomobilin çıkışıyla otomobil kredileri konusunda artırım olacağını belirterek şunları söyledi: "Otomobil tarafında da güncelleyeceğimiz rakamlar var. Orada bizim teşvik ettiğimiz bir alan var. İthal araçlar tarafında değil de biraz daha yerli araçlar tarafında kredi tarafı daha etkin olsun. Yerli otomobilimiz de çıktığında bir güncelleme yapacağız. Güncelleme ile birlikte orası biraz daha rahatlayacak. 120,000, 300,000, 750,000 diye dilimler var. O dilimlerde bir güncelleme yaparak, diyelim ilk dilim 120,000. 120,000 %70'ini kredi alabiliyorlar. Onları güncelleyeceğiz." dedi.

Araç kredisi faizi düştü mü?

Kredi faizlerinin makul bir orana gelmesini beklediklerini belirten Akben, sektörde sermaye yeterlilik rasyosu 12'nin altında banka olmadığını, 20'nin üzerinde birçok banka olduğunu da söyledi. Akben ayrıca taksit sayısının artırılması ile ilgili de görüşmelerin yapılacağını ifade etti.

Güncel taşıt kredisi faiz oranları

Akbank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %1,90 - %2,10
ALJ Finans Taşıt Kredisi 5.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %2,35
Garanti BBVA Taşıt Kredisi 1.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %2,37 - %2,47
İş Bankası Taşıt Kredisi 1.000 TL - 200.000 TL 3 - 48 Ay %2,10
Koçfinans Taşıt Kredisi 5.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %2,29
TEB Cetelem Taşıt Kredisi 3.000 TL - 1.250.000 TL 3 - 48 Ay %0,00 - %3,09
Alternatif Bank Taşıt Kredisi 5.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %2,36 - %2,82
Anadolubank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %2,49
DenizBank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 100.000 TL 3 - 36 Ay %2,40
Fibabanka Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 48 Ay %1,86 - %2,55
Halkbank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %1,63 - %1,65
HSBC Taşıt Kredisi 1.000 TL - 200.000 TL 3 - 36 Ay %3,19
ICBC Bank Turkey Taşıt Kredisi 1.000 TL - 100.000 TL 3 - 48 Ay %2,01 - %2,07
ING Taşıt Kredisi 1.000 TL - 120.000 TL 3 - 48 Ay %1,84 - %2,14
Odeabank Taşıt Kredisi 5.000 TL - 120.000 TL 3 - 36 Ay %2,66
QNB Finansbank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 200.000 TL 3 - 48 Ay %2,57
Şekerbank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %2,50
TEB - Türk Ekonomi Bankası Taşıt Kredisi 1.000 TL - 300.000 TL 3 - 36 Ay %1,98 - %2,09
VakıfBank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 250.000 TL 3 - 48 Ay %1,59
Yapı Kredi Taşıt Kredisi 1.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %1,99
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi 5.000 TL - 300.000 TL 3 - 36 Ay %1,59
Ziraat Katılım Taşıt Kredisi 0 TL - 1.500.000 TL 3 - 48 Ay %1,61 - %1,63

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