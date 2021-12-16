Konut kredisi faizleri düştü mü? Ev kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları

Ev kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları | Konut kredisi faizleri düştü mü? sorusu ev almayı düşünen binlerce kişi tarafından soruluyor. Merkez Bankası'ndan gelen faiz indirimleri sonrası vatandaşlar banka kredi faizlerinde düşüş bekliyordu. Ancak beklenen olmadı. Kamu bankaları öncülüğünde başlayan konut kredisi faiz indirimi diğer bankalar tarafından devam ettirilmedi. Peki güncel kredi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi banka faiz oranları ne kadar?

Ev kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları | Konut kredisi faizleri düştü mü? sorusu ev almayı düşünen binlerce kişi tarafından soruluyor. Merkez Bankası'ndan gelen faiz indirimleri sonrası vatandaşlar banka kredi faizlerinde düşüş bekliyordu. Ancak beklenen olmadı. Kamu bankaları öncülüğünde başlayan konut kredisi faiz indirimi diğer bankalar tarafından devam ettirilmedi. Peki güncel kredi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi banka faiz oranları ne kadar?

Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararını açıklamak üzere. Merkez Bankası'nın faizleri 100 baz puan daha aşaığı çekeceği tahmin edilirken vatandaşlar da banka kredi faiz oranlarına ne kadar indirim geleceğini merak ediyor. Özellikle konut kredisi için binlerce lira daha az ödemek için bekleyen vatandaşlar Konut kredisi faizleri düştü mü? sorusuna yanıt arıyor.

Konut kredisi faizleri düştü mü?

Kamu bankaları öncülüğünde konut kredilerinde indirime gidildi. Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indirimleri kredi faizlerini de geri çekti. İşte kamu bankalarının konut (ev) kredisi faiz oranları;

Halkbank Konut Kredisi: %1,20

Vakıfbank Konut Kredisi: %1,20

Ziraat Bankası Konuıt Kredisi: Yıl %1,20

Ev kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları

Merkez Bankası'ndan gelen faiz indirimlerinden sonra taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredilerinde bir miktar aşağı çekilme oldu. Ancak bu rakam vatandaşları tatmin etmedi. İşte güncel banka kredi faiz oranları;

Güncel konut kredisi faiz oranları

Akbank Konut Kredisi %1,55

Ziraat Bankası Sıfır Konut Kredisi %1,20

Halkbank Hesaplı Evim Sıfır Konut Kredisi %1,20

İş Bankası Ev Kredisi Kampanyası / Hayat Sigortalı-Tahsis Ücretli %1,50

ICBC Turkey Yeni Evim Kredisi %1,67

Garanti BBVA Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage %1,72

Yapı Kredi Konut Kredisi %1,74

ING Konut Kredisi %1,91

Güncel taşıt kredisi faiz oranları

Akbank 0 Km Taşıt Kredisi %1,70

Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi %1,50

İş Bankası 0 Km Taşıt kredisi %1,54

Koçfinans 2. El Taşıt Kredisi %1,55

Ziraat Katılım 0 Km Taşıt Kredisi %1,61

QNB Finansbank Taşıt Kredisi %1,85

Garanti BBVA 2. El Taşıt Kredisi %2,02

ihtiyaç kredisi faiz oranları

ING 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi % 1,87

QNB Finansbank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi % 1,54

Aktif Bank N Kolay Kredi % 1,59

Enpara.com Masrafsız Kredi % 1,63

İş Bankası İhtiyaç Kredisi % 1,75

DenizBank Web'de İhtiyaç Kredisi % 1,94

CEPTETEB İhtiyaç Kredisi % 1,96

Akbank Direkt Kredi % 1,97

Garanti BBVA Kış Kredisi % 2,02

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi % 2,26

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.