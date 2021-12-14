Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? Araç kredisi faiz oranları düşer mi? Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indirimlerinden sonra banka kredi faiz oranlarının düşmesini bekleyen vatandaşlar beklediğini bulamadı. Kamu bankaları öncülüğünde konut kredisi faiz oranlarında ve ticari kredi faizlerinde bir gerileme yaşandı ancak taşıt kredileri ve ihtiyaç kredilerinde henüz vatandaşa yarayacak bir faiz indirimi gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleri ile yaptığı görüşme sonrası vatandaşlar banka kredi faizleri düşecek mi sorusunu sormaya başladı.

Merkez Bankası'ndan peş peşe gelen faiz indirimlerinden sonra vatandaşlar Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? Araç kredisi faiz oranları düşer mi? sorusunu sormaya başladı. Merkez Bankası üst üste faizleri indirme kararı aldı. Banka kredi faiz oranlarının düşmesini bekleyen vatandaşlar beklediğini bulamadı. Kamu bankaları öncülüğünde konut kredisi faiz oranlarında ve ticari kredi faizlerinde bir gerileme yaşandı ancak taşıt kredileri ve ihtiyaç kredilerinde henüz vatandaşa yarayacak bir faiz indirimi gelmedi. Araç almak iseyen ve banka kredi faizlerinin makul seviyeye gerilemesini bekleyen vatandaşlar Otomobil kredisi faizleri ne zaman düşecek? sorusunu sık sık soruyor.

Taşıt kredisi faizleri düşecek mi?

Milyonlarca kişi Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından kredi faizlerinde ciddi bir düşüş bekliyordu. Ancak kredi faiz oranları makul seviyeye henüz gerilemiş değil. Son haftalarda dolarda yaşanan yükseliş nedeniyle sıfır ve ikinci el araç fiyatları da adeta uçmuş durumda. Fiyatların daha da yükselmesinden endişe edenler bir an önce kredi çekip araç almak istiyor. Peki Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? Araç kredisi faiz oranları düşer mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmesi sona erdi. Görüşmeye kamu bankalarının genel müdürleri de katıldı. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde Saat 15.00'te başlayan toplantı 4.5 saat sürdü. Bu toplantıda faiz konusunun da gündeme gelmiş olması oldukça muhtemel. Özellikle konut kredisi faizlerinde kamu bankaları öncülüğünde başlatılan faiz indirimlerinin taşıt (araç) kredi faizleri içinde aşağı çekilmesi beklenebilir.

Araç kredisi faiz oranları düşer mi?

Araç kredi faizlerinin düşmesi pek çok kişi tarafından bekleniyor. Araç fiyatlarının artması ile araç sahibi olmak için kredi çekmek neredeyse zorunlu hale geldi. Konut kredilerinde kamu bankaları öncülüğünde başlatılan indirimin taşıt kredi faizlerinde de uygulanması beklenebilir.

Güncel taşıt kredisi faiz oranları

Akbank Taşıt Kredisi %1,55 - %1,70

ALJ Finans Taşıt Kredisi %1,93

Garanti BBVA Taşıt Kredisi %1,97 - %2,02

İş Bankası Taşıt Kredisi %1,54

Koçfinans Taşıt Kredisi %1,55

TEB Cetelem Taşıt Kredisi %0,00 - %1,81

Alternatif Bank Taşıt Kredisi %1,80 - %2,12

Anadolubank Taşıt Kredisi %1,59

DenizBank Taşıt Kredisi %1,99

Fibabanka Taşıt Kredisi %1,84 - %2,37

Halkbank Taşıt Kredisi %1,63

HSBC Taşıt Kredisi %2,59

ICBC Bank Turkey Taşıt Kredisi %1,67

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