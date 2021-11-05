Tarım sigortasının amaç ve kapsamı

TARSİM sigorta kapsamı oldukça geniştir. Sigorta kapsamında poliçe türüne göre bitkisel ürünler, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, kümes hayvanları, arılar, su ürünleri, seralar, tarım aletleri ve makineleri ile tarımsal yapılar yer alabilir.

Tarım Sigortası; çiftçilerimizin tarımsal emeklerini, güvenceye almak amacıyla, poliçe bazında teminatlar altında korumaya alan bir sigorta ürünüdür. Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kapsama alınacak ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçeklerine göre devletin sağlayacağı prim desteği miktarları, her yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenir. Bu sistemle; çiftçinin ödeyeceği sigorta primine devlet desteği verilmesinin sağlanması, teminat kapsamının aşamalı olarak genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi, tazminat ödemelerinin en kısa sürede yapılması, tarım sigortalarının ülke genelinde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Tarım sigortasının kapsamı

TARSİM sigorta kapsamı oldukça geniştir. Sigorta kapsamında poliçe türüne göre bitkisel ürünler, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, kümes hayvanları, arılar, su ürünleri, seralar, tarım aletleri ve makineleri ile tarımsal yapılar yer alabilir. Tarım sigorta şartları, sigortanın türüne göre değişir. Tarım sigortası türleri şunlardır:

Bitkisel Ürün Sigortası: Tarla ürünleri, sebzeler ve kesme çiçekler, doğal afetlerden ve hava koşullarından kaynaklanan miktar ve kalite kaybına karşı sigortalanabilir.

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası: Kuru tarım alanlarında üretimi yapılan belirli ürünlerle bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünleri, ilçe genelinde hava durumu kaynaklı risklere karşı güvence altına alınabilir.

Sera Sigortası: Sera içerisindeki ürünler, poliçede belirlenen risklerden kaynaklanan miktar kaybına karşı teminat altına alınabileceği gibi sera donanımında gerçekleşen zararlar da sigorta kapsamında yer alabilir.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası: Sigortalanmaya uygun, Hayvancılık Bilgi Sistemi'ne (HAYBİS'e) kayıtlı büyükbaş hayvanlar poliçede belirlenen risklere karşı teminat altına alınır.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası: Sigortalanmaya uygun, HAYBİS'e kayıtlı küçükbaş hayvanlar poliçede belirlenen risklere karşı teminat altına alınır.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası: Kapalı alanda üretimi yapılan, sigortalanmaya uygun kümes hayvanları poliçede belirlenen risklere karşı teminat altına alınır.

Su Ürünleri Hayat Sigortası: Sigortalanmaya uygun tesislerde yetiştirilen su ürünleri poliçede belirlenen riskler dahilinde teminat altına alınır.

Arıcılık Sigortaları: Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre sigortalanmaya uygun, HAYBİS'e ve Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS'ye) kayıtlı kovanlar, poliçe ile belirlenen risklere karşı sigortalanabilir.

Sigorta nasıl yaptırılıyor?

Devlet destekli tarım sigortası, sigorta branşına göre farklı yöntemlerle yapılır. Tarım sigortası yaptırmak için aşağıdaki yolları izleyebilirsiniz:

Bitkisel ürün, sera, kümes hayvanları ve su ürünleri sigortaları için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl veya İlçe Müdürlükleri'nden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne kayıt yaptırılması veya mevcut kaydın güncellenmesi gerekir.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigortaları için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl veya İlçe Müdürlükleri'nden Hayvan Bilgi Sistemi'ne (HAYBİS'e) kayıt yaptırılması veya mevcut kaydın güncellenmesi gerekir.

Arıcılık sigortası için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl veya İlçe Müdürlükleri'nden Hayvan Bilgi Sistemi'ne (HAYBİS'e) ve Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS'ye) ayıt yaptırılması veya mevcut kaydın güncellenmesi gerekir.

Bitkisel sigortalama ve riskler

Tüm bitkisel ürünler için;Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının neden olduğu miktar kaybı, Dolunun yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçeklerde neden olduğu kalite kaybı, teminat kapsamına alınmaktadır.

İsteğe bağlı olarak,Don riskinin yaş meyvelerde neden olduğu miktar kaybı,Dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması risklerinin dolu ağı ve örtü sistemleri, destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünlerde neden olduğu zararlar,

Yaban domuzunun tarla ürünlerinde, sebzelerde, fidanlarda ve çilekte neden olduğu miktar kaybı,

Yağmur riskinin; kiraz ve üzüm ürünlerinde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde neden olduğu miktar kaybı ile taze tüketime yönelik olarak üretilen incirlerde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde yol açtığı kalite kaybı, kurutmalık amaçlı üretilen incirlerde olgunlaşma ve buruklaşma dönemlerinden hasada kadar olan dönemde neden olduğu miktar ve kalite kaybı,

Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin, arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmında neden olduğu miktar kaybı,

Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin, salamuralık yaprak üretimi yapılan asmaların yapraklarında neden olduğu miktar kaybı, teminat kapsamına alınabilmektedir.

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