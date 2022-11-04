Sürücü belgesi harcı ne kadar olacak? 2023 sürücü belgesine ne kadar zam gelecek? Yeniden değerleme oranı önümüzdeki yıl vatandaşın cebini yakacak. Yüzde 122,93 oranında artacak olan sürücü belgesi harcı, pasaport, MTV ve trafik cezaları merak konusu haline geldi. İşte sürücü belgesine gelen zam oranı ve güncel A sınıfı ve B sınıfı sürücü belgesi fiyatları.

Sürücü belgesi harcı ne kadar olacak? 2023 sürücü belgesine ne kadar zam gelecek? Yeniden değerleme oranı önümüzdeki yıl vatandaşın cebini yakacak. Yüzde 122,93 oranında artacak olan sürücü belgesi harcı, pasaport, MTV ve trafik cezaları merak konusu haline geldi. İşte sürücü belgesine gelen zam oranı ve güncel A sınıfı ve B sınıfı sürücü belgesi fiyatları.

Sürücü belgesi harcı ne kadar olacak?

Yeniden değerleme oranı belirlendi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122.93 oranında artış gösterdiği tespit edildi. Buna göre;

A sınıfı sürücü belgesi harcı 20023 yılında 825.73 TL

B sınıfı sürücü belgesi harcı 2023 yılında 2 bin 489.90 TL'ye yükselmiş olacak.

Sürücü belgesi harcı 2022 fiyatları

Geçtiğimiz yıl yüzde 36,50 olarak belirlenen yeniden değerleme oranına göre;