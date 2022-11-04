Yeni trafik cezaları ne kadar oldu, ne kadar zam geldi? Yeniden değerleme oranına göre güncel, yeni trafik cezaları

Yeni trafik cezaları ne kadar oldu, ne kadar zam geldi? Yeniden değerleme oranının yüzde 112,9 olarak belirlenmesinin ardından, 2023 yılında uygulanacak trafik cezaları da belirlenmiş oldu. Yeniden değerleme oranına göre güncel, yeni trafik cezaları fiyatları.

Yeni trafik cezaları ne kadar oldu, ne kadar zam geldi? Yeniden değerleme oranının yüzde 112,9 olarak belirlenmesinin ardından, 2023 yılında uygulanacak trafik cezaları da belirlenmiş oldu. Yeniden değerleme oranına göre güncel, yeni trafik cezaları fiyatları.

Yeni trafik cezaları ne kadar oldu, ne kadar zam geldi?

2023'ten itibaren geçerli olacak yeni trafik cezaları;

Kırmızı ışıkta geçme cezası 951 TL

Hız sınırını %10 %30'a kadar aşma cezası 951 TL

Hız sınırını %50'den fazla aşma cezası 4 bin 64 TL

Alkollü araçla ilk yakalanma cezası 4 bin 64 TL

Ehliyetsiz araç kullanma cezası 8 bin 90 TL

Drift yapma 20 bin 342 TL

2022 yılı trafik cezaları;

Kırmızı ışıkta geçme 427 TL

Hız sınırı %10 %30'a kadar aşma 427 TL

Hız sınırını %50'den fazla açma bin 823 TL

Alkollü araçla ilk yakalanma bin 823 TL

Ehliyetsiz araç kullanma 3 bin 674 TL

Drift yapma 9 bin 125 TL

Yeniden değerleme oranı nedir?

Yeniden değerleme oranı, Vergi Usul kanununun 298'inci maddesine göre hesaplanmaktadır. Yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından Bir önceki yılın aynı dönemine göre, Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade etmektedir. .