Yeni trafik cezaları ne kadar oldu, ne kadar zam geldi? Yeniden değerleme oranına göre güncel, yeni trafik cezaları
Yeni trafik cezaları ne kadar oldu, ne kadar zam geldi? Yeniden değerleme oranının yüzde 112,9 olarak belirlenmesinin ardından, 2023 yılında uygulanacak trafik cezaları da belirlenmiş oldu. Yeniden değerleme oranına göre güncel, yeni trafik cezaları fiyatları.
2022-11-04 16:38:13
Yeni trafik cezaları ne kadar oldu, ne kadar zam geldi? Yeniden değerleme oranının yüzde 112,9 olarak belirlenmesinin ardından, 2023 yılında uygulanacak trafik cezaları da belirlenmiş oldu. Yeniden değerleme oranına göre güncel, yeni trafik cezaları fiyatları.
Yeni trafik cezaları ne kadar oldu, ne kadar zam geldi?
2023'ten itibaren geçerli olacak yeni trafik cezaları;
- Kırmızı ışıkta geçme cezası 951 TL
- Hız sınırını %10 %30'a kadar aşma cezası 951 TL
- Hız sınırını %50'den fazla aşma cezası 4 bin 64 TL
- Alkollü araçla ilk yakalanma cezası 4 bin 64 TL
- Ehliyetsiz araç kullanma cezası 8 bin 90 TL
- Drift yapma 20 bin 342 TL
2022 yılı trafik cezaları;
- Kırmızı ışıkta geçme 427 TL
- Hız sınırı %10 %30'a kadar aşma 427 TL
- Hız sınırını %50'den fazla açma bin 823 TL
- Alkollü araçla ilk yakalanma bin 823 TL
- Ehliyetsiz araç kullanma 3 bin 674 TL
- Drift yapma 9 bin 125 TL
Yeniden değerleme oranı nedir?
Yeniden değerleme oranı, Vergi Usul kanununun 298'inci maddesine göre hesaplanmaktadır. Yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından Bir önceki yılın aynı dönemine göre, Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade etmektedir. .
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