Pasaport harcı ne kadar oldu? 2023 yeniden değerleme oranı pasaport ücreti ne kadar arttı?
Pasaport harcı ne kadar oldu? 2023 yeniden değerleme oranı pasaport ücreti ne kadar arttı? Yeniden değerleme oranı 2023 yılı için 122,9 olarak açıklandı. Buna göre 2023 yılı ehliyet, pasaport harcı ve trafik cezalarında fiyat artışı gözlemlenecek. Peki ama pasaport harcı ne kadar oldu? İşte detaylar...
2022-11-04 19:16:09
Pasaport harcı ne kadar oldu? 2023 yeniden değerleme oranı pasaport ücreti ne kadar arttı? Yeniden değerleme oranı 2023 yılı için 122,9 olarak açıklandı. Buna göre 2023 yılı ehliyet, pasaport harcı ve trafik cezalarında fiyat artışı gözlemlenecek. Peki ama pasaport harcı ne kadar oldu? İşte detaylar...
Pasaport harcı ne kadar oldu?
Yeniden değerleme oranı 122,9'a göre;
- 6 aylık pasaport harcı 309 lira 17 kuruştan 689 lira 24 kuruşa,
- 3 yıl ve üstünde süreli pasaport harcı bin 48 liradan 2 bin 337 lira 95 kuruşa yükselmiş olacak.
Ehliyet harçları ne kadar olacak?
Yine ehliyetlerde de yeniden değerleme oranına göre artış yaşanacak. Buna göre;
- A sınıfı ehliyet harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa,
- B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa çıkacak.
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