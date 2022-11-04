Pasaport harcı ne kadar oldu? 2023 yeniden değerleme oranı pasaport ücreti ne kadar arttı?

Pasaport harcı ne kadar oldu? 2023 yeniden değerleme oranı pasaport ücreti ne kadar arttı? Yeniden değerleme oranı 2023 yılı için 122,9 olarak açıklandı. Buna göre 2023 yılı ehliyet, pasaport harcı ve trafik cezalarında fiyat artışı gözlemlenecek. Peki ama pasaport harcı ne kadar oldu? İşte detaylar...