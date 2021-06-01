Stopaj indirimi ne zamana kadar devam edecek? Stopaj indirimi 2021'de sürecek mi?

Türk Lirası mevduat hesabı sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme duyuruldu. Uygulanan stopaj indiriminin devam edeceği belirtildi. Peki stopaj indirimi ne zamana kadar devam edecek? Banka mevduat hesabı stopaj indirimi 2021'de sürecek mi? Hazine kaynakları Türk Lirası (TL) mevduatlarda stopaj indiriminin haziran ve temmuz aylarında da süreceğini belirtti. 2021 yılında stopaj indirimi 2 ay daha uzatılmış oldu.

Türk Lirası mevduat hesabı sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme duyuruldu. Uygulanan stopaj indiriminin devam edeceği belirtildi. Peki stopaj indirimi ne zamana kadar devam edecek? Banka mevduat hesabı stopaj indirimi 2021'de sürecek mi? Hazine kaynakları Türk Lirası (TL) mevduatlarda stopaj indiriminin haziran ve temmuz aylarında da süreceğini belirtti. 2021 yılında stopaj indirimi 2 ay daha uzatılmış oldu.

Stopaj indirimi ne zamana kadar devam edecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün sona ermesi beklenen mevduata stopaj indirimi uygulaması 2 ay daha sürecek. Stopaj indiriminin haziran ve temmuz aylarında da devam edeceğini bildirdi. Mevduat hesabı faizleri ile kar paylarından yapılan stopaj indiriminin süresi 31 Mayıs'a olarak açıklanmıştı. Yapılan güncelleme ile bu süre uzatıldı.

Stopaj indirimi 2021'de sürecek mi?

Stopaj indirimi 2021 yılında Haziran ve Temmuz aylarını da kapsayacak şekilde sürecek. Haziran ve Temmuz'dan sonra ise alıancak yeni karara göre uzatılıp uzatılmayacağı belli olacak.

Mevduat stopaj indirimi ne kadar?

TL mevduatlarda stopaj 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplardan yüzde 3'e inerken, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarına kesinti uygulanmıyor.

Stopaj Nedir?

Stopaj aslen bir vergi ödeme şekli olup, işverenlerce gelir ya da kurumlar vergisine tabi olan bir kazanca ait tutarın, iş yapana ödenmesi sırasında, yasa ile belirlenmiş oranlarca bu tutarın bir kısmının korunarak, iş yapan adına peşin olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde gerçekleşen vergileme şeklidir.

Stopaj, Maliye İdaresi'nin vergi tahsilini daha garanti ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek istemesinden doğan bir yöntem olarak biliniyor. Uygulama yöntemi göz önünde bulundurulduğunda, temin edilmesi en güvenilir ve en işlek yöntem olarak belirtiliyor. Stopaj, gelir meydana gelir gelmez, devlet tarafından gelirin kaynağından tahsil ediliyor.

Stopaj vergisinin amacı ise; vergilerin tahsilinin daha kolay ve garantili biçimde yapılması… Bu sayede, küçük matrahların vergiden kaçırılması önleniyor, maliye idaresinin ve vergi mükellefinin işlem yükünü azalıyor. Bir diğer amacı da; verginin, gelirin oluşmasından çok kısa bir süre sonra maliye dairesine geçmesine destek olmak ve nihayet verginin mükellef üzerinde oluşan psikolojik etkisini gidermek olarak belirtiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.