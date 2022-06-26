SSK ve BAĞKUR emeklilerine zam yapılacak mı? İşçi emeklisine temmuzda yüzde kaç oranında zam yapılacak?

SSK ve BAĞKUR emeklilerine zam yapılacak mı? Ekonominin dalgalanmasıyla birlikte ortaya atılan ek zam için çalışmalar başladı. Milyonların gözü temmuz ayında yapılacak olan zamma çevrildi. Peki ama temmuzda asgari ücret üzerinden emekli olmuş ya da işçi olarak çalışmış kişiler de zamdan yararlanacak mı? İşçi emeklisine temmuzda yüzde kaç oranında zam yapılacak? İşte son dakika açıklamaları...

Ekonominin dalgalanmasıyla birlikte ortaya atılan ek zam için çalışmalar başladı. Milyonların gözü temmuz ayında yapılacak olan zamma çevrildi. Peki ama temmuzda asgari ücret üzerinden emekli olmuş ya da işçi olarak çalışmış kişiler de zamdan yararlanacak mı? İşçi emeklisine temmuzda yüzde kaç oranında zam yapılacak? İşte son dakika açıklamaları...

SSK ve BAĞKUR emeklilerine zam yapılacak mı?

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, ''Vatandaşımızın gelir seviyesinin artırılması için çalışılıyor. Önümüzde güncel konulardan biri de Temmuz ayıyla birlikte emeklilerimizin, çalışanlarımızın alım güçlerini daha yukarı çıkmak için yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirebilmek. Asgari ücretlilerle ilgili bir dokunuşun yapılabilmesi.'' dedi.

İşçi emeklisine temmuzda yüzde kaç oranında zam yapılacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya şu ifadeleri kullandı: 4 Temmuz tarihinde TÜİK enflasyon rakamlarını açıklamış olacak. TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamlarına göre 5 aylık enflasyonumuz yüzde 34,69' geldi. Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon tahmini de 3,75 olarak belirtildi. Bu rakamlar toplandığında ise yüzde 38,44'lük bir enflasyon rakamına ulaşmış olacağız. Yani bu 2022 yılının birinci 6 aylık dönemine ilişkin enflasyon farkı... Bu enflasyon farklarının açıklanması diğer bir ifadeyle Memur maaşlarını, işçi ve Bağkur emeklilerinin maaşlarını da etkilemiş olacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Özgür Kaya'nın açıklamalarına göre; "En düşük emekli memurumuz 4 bin 269 lira alıyor. Eğer enflasyon rakamı yüzde 38,44 ulaşırsa en düşük memur maaşı 5 bin 910 lira olacak.En düşük memurumuz şu an 6249 lira maaş alırken ikinci 6 aylı dönemde maaşı 8 bin 651 liraya yükselmiş olacak.

2000 öncesi en düşük işçi emeklisi 3 bin 269 lira alırken gelecek olan enflasyon farkıyla beraber 4 bin 525 liraya yükselmiş olacak.Yine en düşük Bağkur emeklimizin maaşı ise 2500 liradan 3461 liraya yükselecek. 4 Temmuz'dan itibaren enflasyon rakamları belli olacak. Böylece memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli olacak.