SSK ve BAĞKUR emeklilerine yüzde kaç zam yapılacak? SSK ve BAĞKUR emeklisi temmuz zammı

SSK ve BAĞKUR emeklilerine yüzde kaç zam yapılacak? Emekli milletvekillerinin zam oranı belli oldu. Gözler SSK ve BAĞKUR emeklisi ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranlarına çevrildi. Peki açıklama geldi mi? Emekli zamları temmuz ayında yüzde kaç olacak? İşte detaylar...

Emekli milletvekillerinin zam oranı belli oldu. Gözler SSK ve BAĞKUR emeklisi ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranlarına çevrildi. Peki açıklama geldi mi? Emekli zamları temmuz ayında yüzde kaç olacak? İşte detaylar...

SSK ve BAĞKUR emeklilerine yüzde kaç zam yapılacak

Son 5 ayın enflasyon rakamları yüzde 31 olarak açıklandı. Haziran ayının sonu içinse ekonomistler yüzde 38.44 lük bir enflasyona ulaşılacağını belirtiyor. Büyük bir ivme yaşanmadığı sürece bu rakamın ortalama olacağı konuşuluyor.

Emekli milletvekilleri için geçtiğimiz hafta netleşen zam oranı da yüzde 40.04 olarak belirlendi. Dolayısıyla 38.44 ve 40.04 oranları, emekli maaşları için de uygulanabilir görünüyor.

SSK ve BAĞKUR emeklisi temmuz zammı

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada emekli ve memura enflasyon farkının üzerinde zam yapılacağını duyurdu:

"Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler, Türkiye Devleti onların yanındadır. Enflasyon oranının üzerinde kamu çalışanlarını koruyan bir düzenleme yapacağız." açıklamasını yaptı.

En düşük memur aylığı ne kadar olacak?

En düşük emekli aylığı 2500 lira olarak belirlenmekle birlikte 2000 sonrası SSK'lılar ile BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR'luların emekli aylıklarındaki artış esas aylıkları üzerinden yapılacak. Buna göre, 2000 sonrası SSK'lılarda en düşük emekli aylığı 2 bin 769, esnaf BAĞ-KUR'lularda 3 bin 254, tarım BAĞ-KUR'lularda ise 3 bin 68 lira olacak.