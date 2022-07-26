Sıfır otomobil fiyatları düşecek mi? Sıfır arabalar ucuzlayacak mı? ÖTV indirimi gelir mi? 2022 sıfır araçlarda fiyatlar düşer mi? Sıfır otomobil fiyatları son zamanlarda katlanarak arttı. Otomobil almayı düşünenler başlangıç segmentinde bir otomobil için 400 bin TL'yi gözden çıkarmak zorunda. Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artışa paralel olarak ikinci el araç fiyatlarında da artışlar yaşanıyor. Araba almanın neredeyse hayal olduğu günümüzde vatandaşlarda ÖTV indirimi beklentisi oluştu.

Geçtiğimiz günlerde ÖTV matrah oranlarında güncelleme yapılarak otomobil fiyatları düşmüştü. Ancak otomobil fiyatları yeniden artmaya devam ediyor. Yüksek enfllasyon ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle araç fiyatlarında oynaklık söz konusu. Arzın talebi karşılayamadığı şu günlerde araç almak isteyenler fiyatları duyunca planlarını ertlemek zorunda kalıyor. En düşük 400 bin TL'den başlayan sıfır araç fiyatları vatandaşlar için oldukça pahalı.

Sıfır otomobil fiyatları düşecek mi?

Sıfır araç almayı düşünenler ÖTV düzenlemesi bekliyor. ÖTV indirimi yada ÖTV matrah düzenlemesi ile sıfır otomobil fiyatlarının daha önceki aylarda da yapıldığı gibi bir miktar aşağı çekilmesi vatandaşlar tarafından bekleniyor. Ancak şu anda bir ÖTV çalışmasının olmadığı düşünülüyor.

Sıfır arabalar ucuzlayacak mı?

Otomobil fiyatları son yıllarda hızla arttı. Jeopolitik riskler, koronavirüs salgını, çip krizi, tedarik zincirinin aksaması ve ülkelerdeki enflasyon verilerinin yüksek gelmesi otomobil fiyatlarının artmasına neden oldu. Yaşanan gelişmelerden sonra sıfır otomobil almak neredeyse hayal oldu. ÖTV indirimine dair CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş bir açıklama geldi. Kılıçdarooğlu iktidara gelmeleri durumunda ÖTV'nin kaldırılacağını sadece lüks araçlardan ÖTV alınacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu "Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. Araba almayın." dedi.

ÖTV indirimi gelir mi?

OSD Başkanı Cengiz Eroldu ÖTV indirimine dair açıklamalarda bulundu. Dünya gazetesinin haberinde görüşlerine yer verilen Eroldu arzın talebin çok gerisinde kaldığı ve ülke ekonomisinin vergi gelirlerine daha fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde kısa vadede bir ÖTV indiriminin gündeme gelmesi mümkün görünmediğini ifade etti. Eroldu açıklamasında şunları söyledi "Şu andaki ortamda biz gidip bir yandan mal yetiştirmezken, bir yandan da 'ÖTV'yi indirelim' demek doğru gelmiyor bana. ÖTV konusunda en güncel bilgiye Maliye Bakanlığı sahip. Hangi vergi diliminde ne kadar araç satılıyor bizden daha iyi biliyorlar. Şu anda da Türkiye'de belli bir talep var. O talep bu kadar hızlı devam ettiği müddetçe ve bir de ülkenin mali bilançosunu düşündüğümüz zaman ÖTV indirimi çok rasyonel gelmiyor açıkçası. Ama belli bir noktadan sonra talep düşmeye başlayacak, o zaman konu değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bunu OSD Yönetim Kurulu'nda tartışmadık ama bu benim kişisel fikrim bu yönde."

ÖTV yetkisi düzenlemesi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ÖTV sayılı liste uygulama tebliğinde değişiklikler öngören tebliğle, tebliğin III. bölümünden yer alan "vergi oranı ve yetki" başlıklı maddede düzenlemeler yapıldı. Buna göre, maddedeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı olarak değiştirildi ve ÖTV sayılı listede önceki uygulamada Bakanlar Kurulu'nun "motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme" yetkisi, Cumhurbaşkanınca "ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme" olarak yeniden düzenlendi.