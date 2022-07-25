Araç almak şu zamanlarda neredeyse imkansız hale geldi. Artan döviz kurları, pandemi jeopolitik riskler nedeniyle otomobil fiyatları son yıllarda büyük bir fiyat artışı yaşadı. İkinci el araç almaya yönelenler de mevsimsel olarak otomobillere indirim gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İkinci el araba fiyatları düşecek mi, indirim yapılacak mı? Ağustos ayında otomobil fiyatları düşer mi? Sıfır ve ikinci el araç fiyatları ucuzlayacak mı? soruları araba almanın hayalini kuranlar tarafından soruluyor.

Araç almak şu zamanlarda neredeyse imkansız hale geldi. Artan döviz kurları, pandemi jeopolitik riskler nedeniyle otomobil fiyatları son yıllarda büyük bir fiyat artışı yaşadı. İkinci el araç almaya yönelenler de mevsimsel olarak otomobillere indirim gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İkinci el araba fiyatları düşecek mi, indirim yapılacak mı? Ağustos ayında otomobil fiyatları düşer mi? Sıfır ve ikinci el araç fiyatları ucuzlayacak mı? soruları araba almanın hayalini kuranlar tarafından soruluyor.

Son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile küresel ekonomi büyük bir darbe aldı. Yaşanan sarsıntı nedeniyle pek çok ülkede enflasyon verileri rekor üstüne rekor kırdı. Durum böyle olunca yurt dışı üretimli araçların fiyatlarında enflasyon kaynaklı artışlar yaşandı. Ülkemizde döviz kuru ve yüksek enflasyonu da kattığımız zaman sıfır otomobil almak neredeyse hayal oldu.

İkinci el araba fiyatları düşecek mi, indirim yapılacak mı?

İkinci el otomobillere yönelen vatandaşlar Ağustos ayında fiyatların düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Yaz aylarında araç satış fiyatlarında mevsimsel olarak bir artış olur. Talebin artmasıyla ilinci el fiyatları da yükselir. Ancak ikinci el piyasasına ilişkin bir denetleme haberi geldi. Ticaret Bakanlığı, Ankara'da ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden toplu iş yerlerinin iş ve işlemlerini denetime aldı. Bu gelişme otomobil fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu.

Ağustos ayında otomobil fiyatları düşer mi?

Dünya gazetesinin haberine göre; Ticaret Bakanlığı "ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapıldığı toplu iş yerlerinin sıfır kilometre araçları stoklayarak piyasada darlık yaratıcı ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğuna" yönelik iletilen şikayetler üzerine harekete geçti. Ankara'da faaliyet gösteren söz konusu iş yerlerinin iş ve işlemleri denetime alınırken, denetimlerde 5 ticaret müfettişi gerekli incelemelere başladı.

Otomobil fiyatları düşer mi?

Otomobil piyasasında yaz aylarında bir canlanma yaşandı. Bu canlanmaya paralel olarak fiyatlarda bir miktar artış yaşandı. Otomobil fiyatlarının düşüp düşmeyeceğine ilişkin bir kanıya varmak ne yazık ki şu piyasa koşullarında oldukça zor.