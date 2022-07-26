ÖTV indirimi 2022 | ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır otomobil (araba) fiyatları düşecek mi? 2022 ÖTV indirimi yapılır mı? ÖTV sıfırlanır mı? Araç almanın hayalini kuranlar yüksek enflasyonla ve döviz kuru nedeniyle sıfır araç alamaz hale geldi. Sıfır araç fiyatları günümüzde 400 bin TL'den başlar hale geldi. Sıfır araçlardan alınan ÖTV matrahlarında sık sık düzenleme yapılıyordu. Son yaşanan gelişmelerden sonra ÖTV indirimi gelecek mi? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

ÖTV indirimi 2022 | ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır otomobil (araba) fiyatları düşecek mi? 2022 ÖTV indirimi yapılır mı? ÖTV sıfırlanır mı? soruları şu sıralar oldukça fazla sorulmaya başlandı. Araç almanın hayalini kuranlar yüksek enflasyonla ve döviz kuru nedeniyle sıfır araç alamaz hale geldi. Sıfır araç fiyatları günümüzde 400 bin TL'den başlar hale geldi. Sıfır araçlardan alınan ÖTV matrahlarında sık sık düzenleme yapılıyordu. Son yaşanan gelişmelerden sonra ÖTV indirimi gelecek mi? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Pandeminin etkisi ile özel otomobillere talepte patlama yaşandı. Arz talebi karşılayamaz durumua gelince otomobil fiyatlarında büyük bir artış oldu. Çip krizinin de patlak vermesiyle otomobil üretimleri yavaşladı ve bu da fiyatlarda artışa neden oldu. Ülkemizde ise döviz kuru ve yüksek enflasyona bağlı olarak araç fiyatları son yıllarda katlanarak arttı. Sıfır araç fiyatlarının artması ile ikinci el piyasasında da talebe bağlı olarak fiyatlar yükseldi.

ÖTV indirimi 2022

2022 yılında çeşitli ÖTV matrah düzenlemeleri ile sıfır otomobillerde fiyat indirimleri meydana gelmişti. 2022 yılında en uygun binek sıfır otomobil fiyatı 400 bin TL seviyesinde. Bu rakam vatandaşların ulaşabileceği seviyenin oldukça üstünde. Sıfır otomobil almak isteyenler ÖTV indirimi gelecek mi? sorusuna da yanıt arıyor.

ÖTV indirimi gelecek mi?

ÖTV indirimi yapılıp yapılmaycağı merak edilirken OSD Başkanı Cengiz Eroldu konuya dair açıklamalarda bulundu. Dünya gazetesinin haberinde görüşlerine yer verilen Eroldu kısa vadede bir ÖTV indiriminin gündeme gelmesi mümkün görünmüyor. Eroldu açıklamasında "Şu andaki ortamda biz gidip bir yandan mal yetiştirmezken, bir yandan da 'ÖTV'yi indirelim' demek doğru gelmiyor bana. ÖTV konusunda en güncel bilgiye Maliye Bakanlığı sahip. Hangi vergi diliminde ne kadar araç satılıyor bizden daha iyi biliyorlar. Şu anda da Türkiye'de belli bir talep var. O talep bu kadar hızlı devam ettiği müddetçe ve bir de ülkenin mali bilançosunu düşündüğümüz zaman ÖTV indirimi çok rasyonel gelmiyor açıkçası. Ama belli bir noktadan sonra talep düşmeye başlayacak, o zaman konu değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bunu OSD Yönetim Kurulu'nda tartışmadık ama bu benim kişisel fikrim bu yönde" diye konuştu.

ÖTV yetkisi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ÖTV sayılı liste uygulama tebliğinde değişiklikler öngören tebliğle, tebliğin III. bölümünden yer alan "vergi oranı ve yetki" başlıklı maddede düzenlemeler yapıldı. Buna göre, maddedeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı olarak değiştirildi ve ÖTV sayılı listede önceki uygulamada Bakanlar Kurulu'nun "motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme" yetkisi, Cumhurbaşkanınca "ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme" olarak yeniden düzenlendi.

ÖTV nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.