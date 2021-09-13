SGK giriş bildirisi nasıl yapılır? İşe giriş bildirgesi nasıl yapılır?

Son zamanlarda birçok kişinin merak ettiği konuların başında gelen işe giriş bildirgesi nasıl sorgulanır? sorusu internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. Özellikle işe giriş dönemlerinde SGK’lı olarak çalışacak işçilerin işverenleri tarafından yapılan bu bildirim oldukça hayati bir önem taşımaktadır. Peki işe giriş bildirgesi nasıl yapılır? İşe yeni giriş yapan bir işçinin SGK girişi nasıl yapılır? SGK girişi yaparken nelere dikkat edilir?

Son zamanlarda birçok kişinin merak ettiği konuların başında gelen işe giriş bildirgesi nasıl sorgulanır? sorusu internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. Özellikle işe giriş dönemlerinde SGK'lı olarak çalışacak işçilerin işverenleri tarafından yapılan bu bildirim oldukça hayati bir önem taşımaktadır. Peki işe giriş bildirgesi nasıl yapılır? İşe yeni giriş yapan bir işçinin SGK girişi nasıl yapılır? SGK girişi yaparken nelere dikkat edilir?

İşçilerin bir çalışma yerinde işe başlamadan önce işverenleri tarafından yapılan işe giriş bildirgesi birçok kişi tarafından sorgulanmaktadır. İşçinin temel haklarının sağlanmasında ve işten ayrılma durumunda maddi güvencesinin oluşturulmasında oldukça önemli bir süreçtir. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen bu bildirgenin nasıl yapılacağı birçok kişi tarafından merak edilir. İşte tüm detayları SGK girişi hakkında tüm detaylar…

İşe giriş bildirgesi nasıl yapılır?

İşverenler, çalışanlarının kimlik numaraları ile birlikte SGK'nın resmi web sitesi üzerinden bu işlemi yapabilmektedir. SGK web sitesine giren vatandaşlar, işyerine ait SGK hesabından sigortalı işe giriş bildirgesi seçeneğine tıklamaları gerekmektedir. İşverenler çalışanlara ait T.C. kimlik numaralarını girerek ekran üzerinden çalışanlarına ait bilgilere erişerek onaylama işlemi yapabilmektedir.

İş verenler yarı zamanlı olarak çalışan işçileri için işe giriş bildirgesi işlemini yaparken, çalışanlarının yarı zamanlı olarak çalıştığını bildirmeleri gerekmektedir. Bu bilgi girişimi yapıldıktan sonra çalışanın günlük çalışma saati 30 ile çarpılarak 7.5'a bölünür ve çıkan sonuç sisteme eklenir.

İşverenler tarafından işe giriş bildirgesi tam zamanında yapılmaz ise durumun tesbiti halinde işverene idari para cezası uygulanır.

SGK'lı işçiler ise işe giriş bildirgelerini e-Devlet'in web sitesi üzerinden giriş yaparak öğrenebilmektedirler.

İşten çıkış bildirgesi nasıl yapılır?

Bunun yanı sıra işverenler, işçilerinin işten çıkışlarını da Sosyal Güvenlik Kurumu'na beyan ederler. Sosyal Güvenlik Kurumu bu süreç için toplam 10 gün süre belirlemiştir. 10 günlük yasal süre içerisinde bu işlemin yapılması gerekmektedir. Bu süre aşıldığı taktirde işverenlere asgari ücretin 1/10 tutarında para cezası uygulanır.

e-Devlet'in diğer hizmetleri nelerdir?

e-Devletin sunduğu resmi kurum hizmetleri çok çeşitli alanlarda olabilmektedir. Adalet, Çevre, Eğitim, Sağlık ve Güvenlik gibi birçok alanda hizmet sağlayan e-devletten, yapılan hizmetler şöyledir:

Adalet (Davalarınız ve diğer adli dosyalarınız ile ilgili işlem yapın, dosya detaylarına ulaşın)

Çevre, Tarım ve Hayvancılık (Tarım, Hayvancılık faaliyetleri ve çevre konusundaki hizmetlerden faydalanın.)

Devlet ve Mevzuat (İhaleler, mevzuat, seçmenlik ve diğer konularda bilgi alın.)

Eğitim (Eğitim, burslar ve sınavlar ile ilgili bilgi ve başvuru hizmetlerinden faydalanın.)

Genel Bilgiler (Günlük yaşamda ihtiyacınız olabilecek, genel bilgi ve veri kaynaklarından faydalanın.)

Güvenlik (Emniyet ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Askerlik bilgilerinize erişin ve işlem yapın.)

İş ve Kariyer (Çalışanların ve ticari işletmelerin gerek duyabileceği hizmetlere erişin.)

Kişisel Bilgiler (Devlet kurumlarında bulunan varlık, borç, sağlık, eğitim vb. kişisel bilgilerinize göz atın.)

Sağlık (Sağlığınız ile ilgili bilgilere ulaşın. İlaç, muayene ve randevu işlemlerinizi yönetin.)

Sosyal Güvenlik ve Sigorta (Sosyal güvenlik ve yardım durumunuzu inceleyin. Sigortalarınız ile ilgili bilgi alın.)

Şikayet ve Bilgi Edinme (Devlet kurumları ve firmalar ile ilgili ihbar, şikayet ve bilgi taleplerinizi yönetin.)

Telekomünikasyon (GSM, İnternet, Telefon, Posta ve diğer iletişim kanalları ile ilgili hizmetlerden faydalanın.)

Trafik ve Ulaşım (Trafik ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Kara, hava ve deniz taşımacılığı işlerinizi yönetin.)

Vergi, Harç ve Cezalar (Vergi, trafik cezası, harç ödemeleri ve benzeri borç ve alacaklarınızı takip edin.)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.