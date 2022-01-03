Seyyanen zam nedir? Seyyanen ne demek? Seyyanen zam herkes için aynı mı? Enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra memurlar maaşların ne kadar ek zam yapılacağını merak etmeye başladı. Memur maaşlarına yapılacak ek zamların seyyanen zam şeklinde olma olasılığının yüksek olduğu ifade edilmişti. Kamuoyunda seyyanen zam tartışmaları sıklaşmışken vatandaşlar da Seyyanen zam nedir? Seyyanen zam nasıl yapılır? sorularını sormaya başladı. İşte 2022 memur seyyanen zamlarına ilişkin detaylar...

"Seyyanen zam" kelimesi son zamanlarda sıkça karşımıza çıkar oldu. Memur ve emekli maaşlarına 2022 yılında ek zam yapılacağı açıklanmıştı. Ek zamların da seyyanen zam şeklinde olabileceği ifade edilmişti. Bu gelişmelerden sonra seyyanen zam ne demek? Seyyanen zam nedir? Seyyanen zam herkes için aynı mı? sorusunu sıkça sormaya başladı. işte seyyanen zam konusuna dair detaylar...

Seyyanen ne demek?

Seyyanen kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Seyyanen "eşit olarak" anlamına gelmektedir. TDK tarafından yapılan tanımlama ise "eşit olarak" şeklindedir.

Seyyanen zam nedir?

Seyyanen zam yüzdesel değil, herkese eşit olarak yapılan zam demektir. Seyyanen zam şu şekilde örneklenebilir "Tüm memurlara bin lira seyayanen zam yapıldı." Örnekten de anlaşılacağı üzere herkese eşit oranda bin lira zam yapılması seyyanen zam yöntemidir. Yüzdelik zamda herkes farklı zam almaktadır. Seyyanen zamda ise herkese eşit zam yapılır. Seyyanen zam düşük maaşlı çalışanların avantajınadır.

Memur (öğretmen, polis, hemşire) seyyanen zam mı yapılacak?

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın CNN Türk kanalında memur maaşlarının seyyanen olması konusunda bir açıklamada bulundu. Yalçın açıklamasında şunları söyledi: "Seyyanen memur zammına ağırlık veriyoruz. Seyyanen bir iyileşme olmalı. YSayın Vedat Bilgin ile bir araya geldik. Düzenlemenin kamuoyuna ifade edildiği gibi bir genelleme içerisinde kurulacak cümlenin sağlıklı bir cümle olmadığını gerçekçi rakamlar üzerinden konuşulması gerektiğini ifade ettik. Ve ek zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Yüzde 16 ya da yüzde 16'nın üzerinde dediğimiz rakam yüzde 5 içindeyken söylenen rakamdır. Bunun üzerine gelen ilave temmuz ayında gelecek yüzde 7'lik bir zamdır. Asgari ücrete yapılan 1 yıllık iyileştirme içerisinde memura yapılan zam dikkate alınırsa bunların toplamında oluşacak rakamdır. Biz bunun üzerine seyyanen bir kanaat birliğimiz oluşuyor. Maaşlara yansımada maaşı düşük olanla yüksek olanın makası arttığı düşünülüyor. Burada seyyanen iyileştirme yapılmasının Memur Sen olarak ortaya koyuyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.