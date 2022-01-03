2022 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2022 işçi emekli SSK, Bağ-Kur en düşük maaş kaç TL oldu? Milyonlarca emeklinin enflasyon zam oranı belli oldu. Enflasyon oranları 3 Ocak'ta açıklandı ve emeklilerin toplu sözleşme zamları belli oldu. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu. Ancak bu rakamlara ek zam oranları dahil değil. Memur ve emekli maaşlarına sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam yapılacağı açıklanmıştı. Ek zam oranı hesaba katılmadan işte en düşük işçi emeklisi maaşı...

Emeklilerin gözü kulağı maaşlarına ne kadar zam yapılacağında. Zorlu geçen 2021'in ardından maaşlarına iyi bir iyileştirme yapılmasını talep edmişti. Memur ve emekli maaşlarına da el zam düzenlemesi yapılacağı açıklanmıştı. Ek zam oranları beklenirken enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazandı. 2022 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2022 işçi emekli SSK, Bağ-Kur en düşük maaş kaç TL oldu? sorusu enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra binlerce emekli tarafından sorulmaya başlandı. İşte 2022 en düşük emekli maaşı...

2022 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 25,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.

2022 işçi emekli SSK, Bağ-Kur en düşük maaş kaç TL oldu?

2022 yılında işçi ve SSK emeklileri gibi Bağ-Kur emeklileri de maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyordu. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu.

2022 yılı Ocak döneminde en düşük memur emeklisi maaşı 4 bin 37 TL olacak. (Ek zam oranları hesaba katılmamıştır.)

Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 626 liradan 2 bin 41 TL olacak. (Ek zam oranları hesaba katılmamıştır.)

Esnaf emeklisi en düşük maaş ise 2 bin 214 liraya çıkacak. (Ek zam oranları hesaba katılmamıştır.)

Çiftçi emeklisi en düşük maaşı ise 2 bin 87 TL olacak. (Ek zam oranları hesaba katılmamıştır.)

En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Enflasyon zam oranlarının açıklanmasıyla memur maaşları da belli oldu. 2022 Ocak ayında en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya yükseldi.

Emeklilik nedir?

Emeklilik, hayatlarını çalışarak sürdüren kişilerin yaşlılık dolayısıyla çalışamayacağı var sayılıp planlı bir şekilde çalışmayı bırakmalarıyla başlayan durumlarına verilen isimdir. Bu kimselere emekli veya tekaüt denir.

Hayatlarını sürdürmek için gereken gelir çalışarak kazandıkları maaş yerine emeklilik amacıyla önceden oluşturulmuş fonlar kullanılır. Bu fonlar, içinde hayatlarını geçirdikleri devletler tarafından, çalıştıkları iş yerleri tarafından, veya şahısların kendileri tarafından oluşturulmuş olabilir. Bazen her üç türden birçok fon ayni kişinin emekliliğini amaçlar.

Çalışmadan yaşayabilmek için gerekli para emekliye genellikle sürekli bir gelir olarak, bazen yüklü bir ödeme olarak, bazen de bunların bir karışımı olarak ödenecek şekilde düzenlenir.

Emeklilik gelirleri bazen çalışanlardan toplayıp, o sırada emekli olanlara dağıtılarak, bazen her kişinin çalıştığı süre içinde çalışma gelirinin bir kısmıyla biriktirilip emekliliğinde sadece bu kendinden birikenlerden ödenecek şekilde olur.

Kaba hesapla hayatın üçte birinin hayata hazırlık, üçte birinin çalışmak, son üçte birinin de emeklilik olduğunu var sayarsak, emeklilik fonları çok uzun sürede biriktirilip, gene çok uzun sürede eriyeceği, var oldukları sürece güvenilir ve iyi gelir getiren faaliyetlerde kullanılarak ayrıca büyümeleri amaçlanacağı için ekonomik hayatta önemli ve süreklilik sağlayan bir yatırım kaynağıdırlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.