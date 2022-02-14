Rusya Ukrayna savaşı çıkarsa altın ne olur? Gram altın yükselir mi? Rusya Ukrayna savaşı altın ve dolara etkisi ne olur? Son aylarda Rusya ve Ukrayna hattında yaşanan gerginlik dünya piyasalarını da derinden etkiliyor. Savaşın çıkma olasılığından bahseden uzmanlar bunun bölge için ve dünya ekonomisi için çok büyük etkisi olacağından bahsediyor. Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş ise olası bir çatışma durumunda altına etkisinden bahsetti.

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan ve ABD ile NATO'nun da dahil olduğu gerilim giderek tırmanıyor. Gerilin etkisi ile altın ve döviz kurlarında hafif yukarı yönlü bir hareket oluştu. Altın ons fiyatı ise yaşanan gerilimden sonra yükselişe geçti. Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş doların ve altının önümüzdeki günlerdeki seyrinda dair önemli yorumlarda bulundu.

Rusya Ukrayna savaşı çıkarsa altın ne olur?

ABD geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğinden bahsetmiş ve hatta tarih vermişti. ABD'nin açıklamasından sonra dünya piyasaları gergin bekleyişini sürdürüyor. Rusya Ukrayna savaşı olasılığı bile piyasaları tedirgin etmeye yetti. İslam Memiş Rusya Ukrayna savaşı çıkarsa altın ne olur? sorusuna yanıt verdi.

Memiş açıklamasında şunları söyledi: "Borsada 2000 puanın altına sarkmaları bu hafta takip edeceğim. Rusya-Ukrayna kaosunu bitirecek net bir mesaj gelirse düşüşler devam eder. Gram altında ise Aralıkta önce 630 lira seviyesinden yüzde 50 alım yaptık. Diğer yüzde 25'ini ise 778-780 lira aralığından aldı. Ortalaması 680 liraya geldi. Geri kalan yüzde 25 için ise 720-750 bandını bekliyoruz. Olabilir mi? Şubat ayı jeopolotik risklerle manipüle ediliyor. Olmadı Mart ayından 720-750 bant aralığında alım fırsatı için halen umudumu koruyorum. Bu yüzde 25'i alamayanlar, herhangi bir savaş patlak verse dahi, en azından yüzde 75'ini almış oldu. Gram altında ise 790 liraya kadar geriledikten sonra 808 lira seviyesinden kapanış yaptı. 800 lira seviyesinin üzerinde gram altın alınmaz 770 ya da 750 bandına gerileyince alabilirsiniz. Bu düşüncem halen geçerli. Sepetinizdeki düşük maliyetli altın ve dolarınıza dokunmayın, daha bir süre bu düşük maliyeti yakalayamayacaksınız."

Rusya Ukrayna savaşı altın ve dolara etkisi ne olur?

Memiş konuşmasına şöyle devam etti: Ons altın 1820 dolardan yükselip 1861 dolardan kapanış yaptı. Enflasyondan sonra yukarı yönlü hareketler olması gerekiyordu. Biden'ın açıklamaları olmasaydı 1790 dolara kadar düşüş görecektik. Ancak jeopilitik riskler hızlı yükselişleri beraberinde getirdi. Ancak çatışma olacağını tahmin etmiyorum yükselişler de bu yüzden kalıcı olmayacaktır. Eğer çatışma olursa 2000 dolarları zorlayan bir ons altın görürüz ki o zaman bambaşka bir dünya ekonomisini yorumluyor oluruz. Şubat sonuna kadar beklemek daha mantıklı karar."

FED Faizi yükseltirse altın yükselir mi düşer mi?

Fed'in faiz kararı tüm dünya piyasalarını olduğu gibi Türkiye'de piyasaları etkiliyor. Fed'in faiz kararı dolar ve altın fiyatlarını da etkiliyor. Fed'den gelecek muhtemel bir faiz artışı altının ons fiyatını ve doların yurt içi fiyatlanmasını artırabilir. Fed beklenen faiz artışını açıklarsa altının gram ve ons fiyatı yükselebilir. Altının ons fiyatında uzun süredir dalgalı bir seyir izleniyor. Altının güvenilir liman olarak görülmesine halen devam ediliyor.