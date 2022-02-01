FED faiz gram altın etkisi | FED faiz artırırsa altın ne olur? FED Faizi yükseltirse altın yükselir mi, düşer mi? ABD Merkez Bankası FED açıklayacağı faiz kararları ile dünya piyasalarını etkiliyor. Borsa ve hisse senetleri gibi altın ve dolar da FED'in faiz kararından etkilenen yatırım araçlarıdır. Ülkemizde de gram altın yatırımcıları FED'in muhtemel faiz artırımının altına nasıl etkisi olacağını merak ediyor. FED faizleri yükseltirse dolar ve altın yukarı yönlü hareket gösterebilir.

FED faiz gram altın etkisi | FED faiz artırırsa altın ne olur? FED Faizi yükseltirse altın yükselir mi, düşer mi? ABD Merkez Bankası FED açıklayacağı faiz kararları ile dünya piyasalarını etkiliyor. Borsa ve hisse senetleri gibi altın ve dolar da FED'in faiz kararından etkilenen yatırım araçlarıdır. Ülkemizde de gram altın yatırımcıları FED'in muhtemel faiz artırımının altına nasıl etkisi olacağını merak ediyor. FED faizleri yükseltirse dolar ve altın yukarı yönlü hareket gösterebilir.

ABD Merkez Bankası FED 2022 yılının ilk faiz kararını açıkladı. FED faizleri beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. FED'in faiz kararından çok verdiği mesajlar piyasaları etkilemeye başladı. FED'in önümüzdeki süreçte faiz artırımlarına gidebileceği sinyali verildi. Fed, 2021 Aralık ayında yapılan toplantıda 2022'de 3 kez faiz artırımına gideceğini açıklamıştı. Uzmanlara göre FED Mart ayında faizleri artırabilir. Altın yatırımcıları da ülkemizde FED'in muhtemel faiz kararının altına etkisinin nasıl olacağını merak ediyor.

FED faiz gram altın etkisi

FED'in faiz artırımı beklenirken altının bu artıştan nasıl etkileneceği pek çok yatırımcı tarafından sorulmaya başlandı. ABD Merkezli yatırım bankası Goldman Sachs altına ilişkin flaş tahminde bulundu. Banka altın için tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka 12 aylık görünümünü ons başına 2 bin dolardan 2 bin 150 dolara yükseltti. FED'in faiz artırımı altının güçlenmesine neden olabilir.

FED faiz artırırsa altın ne olur?

FED faizleri artırırsa dolarda yaşanan yukarı yönlü hareket altını da tetikleyebilir. Finans piyasaları araştırma şirketi Zeal LLC'nin kurucusu Adam Hamilton'dan altının geleceğine dair flaş bir açıklama geldi. Adam Hamilton açıklamasında "Altın 1971'den bu yana 12 faiz artışı döngüsünün 6'sından güçlenerek çıktı. Faiz artışı borsalardan çıkış tetikleyerek altını destekleyebilir" dedi.

FED Faizi yükseltirse altın yükselir mi, düşer mi?

FED faizleri artırısa piyasadan çeklienler altına yüklenebilir. Bu da ons altının yukarı yönlü bir seyir izlemesine neden olabilir. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş FED'in olası faiz artırımının altına etkisini ise şöyle değerlendirdi: " İç piyasalarla dış piyasaları ayırt etmek gerekiyor. Fed'in faiz artırım sürecinde ister istemez emtia fiyatlarında kısa vadeli satışlar olacaktır. Ons altında 1750 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme olacağını düşünüyorum. Gram altına baktığımız zaman dolar kurundan destek görebilir ve düşüşler sınırlı kalabilir. Gram altın şubat ayı içerisinde düşüş trendine devam edebilir."

FED 2022 faiz toplantısı tarihleri

25 – 26 Ocak

15 – 16 Mart

3 – 4 Mayıs

14 – 15 Haziran

26 – 27 Temmuz

20 – 21 Eylül .