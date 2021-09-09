Rusya'nın Kuzey Akım 2 zaferi

Kuzey Akım 2 hattının son borusu 6 Eylül günü Baltık Denizi'nde suya indirildi. Böylece 2019'da tamamlanması planlanan proje ABD'nin engelleme girişimlerine rağmen 2 yıl gecikmeyle de olsa nihayet sona erdi.

Kuzey Akım 2 hattının son borusu 6 Eylül günü Baltık Denizi'nde suya indirildi. Böylece 2019'da tamamlanması planlanan proje 2 yıl gecikmeyle de olsa nihayet sona erdi.

ABD'nin "Avrupa'ı Rus gazına daha fazla bağlayacağı" korkusuyla, AB'nin ise Ukrayna'nın stratejik konumunu zayıflatacağı gerekçesiyle uzun süredir direndiği, ancak Rusya'nın geri adım atmayarak tamamladığı dev proje, Rusya açısından Batı'ya karşı yeni "stratejik zafer" olarak kayda geçti.





Bloomberg'e göre, boru hattından gaz sevkiyatının 1 Ekim gibi erken bir tarihte başlaması planlanıyor. Ajansa göre iki ay içinde boru hattı tamamen faaliyete geçecek. 2 Eylül'de, Gazprom Başkanı Aleksey Miller, sevkiyatın 2021'in sonunda başlamasının planlandığını söyledi .



Kuzey Akım 2 (Nord Stream 2), Baltık Denizi'nin dibine döşenen, her biri 1,2 bin kilometre uzunluğunda iki gaz boru hattından oluşuyor. Rusya, Almanya, Finlandiya, İsveç ve Danimarka karasularından geçerek Almanya'ya uzanıyor. Başlangıçta boru hattının 2019 sonunda tamamlanması planlanıyordu, ancak inşaat ABD yaptırımları nedeniyle engellendi. Washington, Kuzey Akım 2'yi Avrupa'nın enerji güvenliği için bir tehdit olarak görüyordu. Almanya ise, ABD politikasını ülkenin içişlerine müdahale olarak değerlendirerek ABD yaptırımlarına karşı çıkmış ve bu konuda Rusya ile aynı safta yer almıştı.



Temmuz ayında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın projeyi tamamlamasına izin verecek bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmaya göre, Moskova gaz geçişini Ukrayna da dahil olmak üzere diğer ülkeler üzerinde bir baskı aracı olarak kullanırsa, Berlin Rusya'ya karşı yaptırımların getirilmesini savunmaya razı olmuştu.



Kremlin ise projeyi tüm Avrupa için önemli ve faydalı buluyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı , Moskova'nın gaz geçişi konusunu bir silah olarak kullanmadığına ve doğalgaz boru hattının inşasının tamamen ticari nitelikte olduğuna dikkat çekiyor.





Komsomolskaya Pravda gazetesi, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak boru hattının Rusya için taşıdığı önemi 5 soru - 5 yanıtla masaya yatırdı.

1. İnşaat neden uzadı?

Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım tehdidi yüzünden. Projeden önce boruları döşemekle yükümlü İsviçre şirketi çekildi. Daha sonra da sigortacılar. İnşaat yüzde 93,5'inin tamamlandığı bir aşamada durmak zorunda kaldı. Gazprom'un yeni bir tedarikçi bulmasından sonra projeye kaldığı yerden devam edildi.

2. ABD projeyi neden engellemek istedi?

Kuzey Akım 2 boru hattının faaliyete geçmesinden sonra ABD'nin Avrupa'ya tankerlere yaptığı doğal gaz sevkiyatı yara alacak. Zira Rus gazı ABD gazından daha ucuz. ABD'yi rahatsız eden bir diğer faktör de projeden en zararlı çıkacak ülkenin Ukrayna olması.

3. Ukrayna hattın tamamlanmasından neden endişe ediyor?

Rusya'nın Avrupa'ya sevkettiği gazın büyük bölümü şu anda Ukrayna üzerinden taşınıyor ve Ukrayna bu sevkiyattan kazanç elde ediyor. Kuzey Akım 2'den sonra Ukrayna devreden çıkmış olacak.

4. Almanya ABD'nin baskısına rağmen projeye neden sahip çıkıyor?

Kuzey Akım 2 sayesinde Almanya en düşük fiyattan gaz tedarik etme imkanına kavuşacak. Dahası gazın diğer Avrupa ülkelerine ulaşmasına da aracılık ederek hem maddi, hem de siyasi kazanç elde edecek.

5. Hat Rusya için neden önemli?

Kuzey Akım 2, Yamal'da çıkan gazı Avrupa'ya ulaştıracak en kısa hat. Hat mevcut sevkiyat mesafesini 1900 kilometre kısaltacak. Nakil masrafları düşecek. Ukrayna'ya para ödeme zorunluluğu ve siyasi risk ortadan kalkacak.

Perde arkası

Uluslararası alanda tartışmalı olan Kuzey Akım 2 boru hattının son boru parçasının da montajının tamamlandığı ve gerekli kaynak işlemlerinin bitirildiği açıklandı. İşletmeci firma tarafından yapılan açıklamada, son parçanın, Baltık Denizi'nin Alman sularında monte edildiği ve hedefin bir Alman-Rus ortak projesi olan boru hattının bu yıl içinde hizmete girmesi olduğu belirtildi.



DW'nin aktardığına göre, 1200 kilometre uzunluğundaki Kuzey Akım 2 boru hattının, Rus doğalgazını, şu an olduğundan daha fazla miktarda Almanya'ya ulaştırması hedefleniyor. Daha önce yapılan ve halihazırda faaliyette olan Kuzey Akım boru hattına paralel bir hatta inşa edilen Kuzey Akım 2, çift boru hatlı bir sistem olarak hayata geçirilecek.

ABD'nin engelleme çabaları

Baltık Denizi'nin altından geçen boru hattının yapımı, özellikle bu projeye karşı çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) hamleleri sebebiyle planlanandan daha uzun sürdü. 2019 yılında, dönemin ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki Amerikan hükümeti, Kuzey Akım 2'nin yapımının engellenmesi için çeşitli yaptırımları devreye sokmuştu. Ancak geçen Temmuz ayında yapılan görüşmeler neticesinde ABD ile söz konusu hattın tamamlanması konusunda anlaşmaya varıldı.



Kuzey Akım 2, Avrupa içinde de, geleneksel enerji hatları güzergahında bulunan Ukrayna gibi ülkelerin stratejik konumunu zayıflatacağı gerekçesiyle uzun süredir bir tartışma konusu. İşletmeci firma tarafından yapılan açıklamada, söz konusu boru hattının, Avrupa enerji pazarının ihtiyacı olan doğal gaz ithalatını karşılayacağı, tedarik güvenliği ile güvenilirliğini arttıracağı "ve doğal gazın ekonomik anlamda daha adil koşullarda sunulacağı" ifade edildi.

Kaynak: Türkrus

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.