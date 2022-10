Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararında!

Merkez Bankası yılın 10’uncu faiz kararını bugün duyuracak. Piyasaların merakla beklediği karar saat 14.00’te açıklanacak.

2022 yılında uzun bir süre faizi sabit bırakan Merkez Bankası ağustos ve eylül aylarında 100'er baz puanlık indirimin ardından faizi yüzde 12'ye çekti. Yılın 10.faiz kararını açıklayacak olan Merkez'in yine faiz indirimine devam etmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin” ifadelerini kullanmıştı.

EKONOMİSTLER DE FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Piyasaların yakından takip edeceği karara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ipucu niteliği taşıyordu. Anketlere katılan ekonomistlerin de faizlerin düşeceği görüşü hakim.