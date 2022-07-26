ÖTV düşecek mi? ÖTV indirimi gelecek mi? ÖTV indirimi ne zaman yapılır? ÖTV'de indirim mi olacak? Araç almayı düşünenler son zamanlarda yaşanan fiyat artışları nedeniyle bu planlarını ertelemek zorunda kalıyor. Gelen zamlardan sonra sıfır otomobil fiyatları en düşük sınıfta 400 bin TL'den başlıyor. Kredi faiz oranlarının yüksek olması ve vade sınırı nedeniyle pek çok kişi hayalini kurduğu otomobillere ulaşamıyor. ÖTV konusunda yaşanan gelişmeler ise vatandaşları heyecanlandırdı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından vatandaşlar ÖTV sıfırlanacak mı sorusuna yanıt arar oldu.

ÖTV düşecek mi? ÖTV indirimi gelecek mi? ÖTV indirimi ne zaman yapılır? ÖTV'de indirim mi olacak? soruları şu sıralar araç almanın hayalini kuranlar tarafından sıkça soruluyor. Sıfır araç fiyatları koronaviüs, çip krizi, tedarik zincirindeki aksamalar, yurt içi döviz kurlarında yaşanan dalgalanma ve yüksek enflasyon gibi nedenlerle son zamanlarda adeta katlanarak arttı. Sıfır otomobil almanın neredeyse hayal olduğu şu günlerde ÖTV indirimi konusu sıkça gündeme gelmeye başladı.

ÖTV sıfırlanacak mı?

CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada ÖTV indirimlerine dair konuştu. Kılıçdaroğlu açıklamasın şunları söyledi: "Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum. Özellikle ÖTV. Biliyorsunuz, ‘gençlerin ilk sıfır araba almaları için ÖTV yok' demiştim, o baki. Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Özetle; bugün, ikinci el olarak satılan arabanın parası ile sıfır araba alabileceksiniz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek. Ve kısa bir süre iktidarımızı beklemek. Bu kadar. Ailenizle sıfır araba kokusu olan araçlara bineceksiniz. Bu arabalar sizlerin de hakkıdır. Tekrar ediyorum: Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde, ÖTV'yi çizeceğiz. ÖTV'yi de lüks araç alanlara uygulayacağız. Onlar da güzel güzel ödeyecekler vergilerini, ülkelerine."

ÖTV indirimi gelecek mi?

ÖTV indirimi konusu da sık sık otomotiv dünyasında konuşuluyor. Türkiye geçtiğimiz aylarda ÖTV matrah düzenlemesi yapmıştı. Bu düzenleme ile sıfır otomobillerin fiyatlarında bir miktar aşağı çekilme yaşanmıştı. Son yaşanan gelişmelerden sonra ÖTV indirimine dair beklentiler yeniden oluştu. Ancak otomotiv sektörü şu anda ÖTV indiriminin olmasının doğru olmadığı görüşünde. Zira talep arzı karşılayamaz durumda şu anda. Durum böyleyken ÖTV indirimi daha da büyük arz talep dengesizliğini ortaya çıkarabilir.

ÖTV indirimi ne zaman yapılır?

ÖTV matrah indirimleri zaman zaman piyasa koşullarına göre yeniden düzenleniyor. Fiyatların yeniden arttığı şu günlerde yeni bir ÖTV düzenlemesi gelebilir.

Cumhurbaşkanı'na otomotiv ÖTV'sinde yeni yetki

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV (II) sayılı liste uygulama tebliğinde değişiklikler öngören tebliğle, tebliğin III. bölümünden yer alan "vergi oranı ve yetki" başlıklı maddede düzenlemeler yapıldı. Buna göre, maddedeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı olarak değiştirildi ve ÖTV (II) sayılı listede önceki uygulamada Bakanlar Kurulu'nun "motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme" yetkisi, Cumhurbaşkanınca "ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme" olarak yeniden düzenlendi.