Ocak emekli maaşı zammı ne kadar olur? Emekli maaşı Ocak 2022 zammı ne kadar?

Ocak emekli maaşı zammı ne kadar olur? Emekli maaşlarına hangi oranda zam yapılacağı, enflasyon rakamları gündemdeki yerini koruyor. Peki ama 2022 ocak ayında emekliler için belirlenen zamlar ne kadar olacak? Zam tahminleri yüzde kaç olarak belirlendi? İşte merak edilen emekli maaşı zamları haberi...

Ocak emekli maaşı zammı ne kadar olur? Emekli maaşlarına hangi oranda zam yapılacağı, enflasyon rakamları gündemdeki yerini koruyor. Peki ama 2022 ocak ayında emekliler için belirlenen zamlar ne kadar olacak? Zam tahminleri yüzde kaç olarak belirlendi? İşte merak edilen emekli maaşı zamları haberi...

Ocak emekli maaşı zammı ne kadar olur?

Ocak ayında enflasyonun belirlenmesinin ardından emekli maaşlarındaki zam oranları da belli olacak. Fakat şimdiki tahminlere göre gündemde konuşulan emekli maaşı zam oranı yüzde 10 ila 15 arasında değişkenlik gösteriyor.

Emekli maaşı Ocak 2022 zammı ne kadar?

Emekli maaşı zam oranları henüz belirlenmemiş olsa da emekliler için öngörülen zam oranı yüzde 10 ila 15 arasında değişkenlik gösteriyor. Tabi bu rakam enflasyon oranlarından sonra kesinleşecek.

Şu an en düşük emekli maaşı 3276 TL; yüzdelik zamlara göre bu emekli maaşında 327-491 TL arasında bir artış söz konusu olacak. Bu tabloya göre 3603 TL- 3767 TL arasında bir maaş söz konusu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.