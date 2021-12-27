2022'de altın ne olur? Altın 2022'de yükselecek mi düşecek mi? Milyonlarca kişinin altın konusundaki merakı katlanarak büyüyor. Çünkü birçok kişi altına son dakika yatırımı yaptı ve altının düşmesiyle birlikte zarara uğradı. Peki ama altın 2022 yılında ne olacak? İşte merak edilen detaylar...

2022'de altın ne olur? Altın 2022'de yükselecek mi düşecek mi? Milyonlarca kişinin altın konusundaki merakı katlanarak büyüyor. Çünkü birçok kişi altına son dakika yatırımı yaptı ve altının düşmesiyle birlikte zarara uğradı. Peki ama altın 2022 yılında ne olacak? İşte merak edilen detaylar...

2022'de altın ne olur?

2022 yılı için birçok kişi "3 Ocak'ta enflasyon sonrası gram altın ve dolar tekrar yükselecek" şeklinde tahminler yürütüyor. Altın alıp zarara uğrayan kişilerin ocak ayından sonrasını bekledikleri görülüyor. Fakat bu kesin bir yargı değildir. Ekonomist İslam Memiş konuyla ilgili "Yeni moda 3 Ocak söylentisi. Kanmayın arkadaşlar, kanmayın. Yüksekten alanlar elinizdekini altın sakın satmayın! 2022'de altın yeni rekorlar deneyecek. Günlük haftalık ve aylık bazda dalgalı seyir, geniş bant aralığı devam eder. Düşüş bitmedi. Kademeli alım yapan kazanır, satan kaybeder. Bugünler varlığına sahip çıkma günü." açıklamasında bulundu.

Altın 2022'de yükselecek mi düşecek mi?

Altının son günlerdeki orantısız yükselmesi de orantısız düşmesi de ekonomik sorunlardan kaynaklanıyor. Altın her zaman için en güvenli liman olarak görülmüştür. Şimdilerde altın alıp zarara uğrayan kişiler, altınlarını satmadan bekleyerek uzun vadede kar edebilirler.

Aslında altın her zaman için uzun vadede kazandıran bir yatırımdır. Hemen kar etmek isteyenler, bu ekonomik krizdeki ani dalgalanmalar yüzünden zarar ettiğini düşünebilir. Fakat altın şimdi size zarar ettirmiş gibi görünse de en geç 2022'nin ortalarında kar ettirmeye başlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.