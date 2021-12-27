DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
O ülke, arabadan inip ata binmeyi tartışıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı: 1575 personel alınacak
Konyaspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti ? Beşiktaş maç sonucu
Türkiye'de Omicron varyantı görülen iller açıklandı
Çin, 13 milyonluk Xi'an şehrini karantinaya aldı
Bakan Nebati'den 'Babacan' hatırlatması: 'Biz sahip çıktık’
Pilavın lapa olmaması için...
Gül koyduğunuz vazonun içerisine aspirin atarsanız...
2022'de altın ne olur? Altın 2022'de yükselecek mi düşecek mi?
Kayserispor-Sivasspor maçının sonucu | Kayserispor kaçıncı? Sivasspor'un kaç puanı var?
Diyabet hastaları bu besinleri tüketirse...
Süper Kupa maçının biletleri satışta ? Turkcell Süper Kupa maçı ne zaman? Süper Kupa'nın hakemi kim?
AB Yüksek Temsilcisi, 2021'i jeopolitik sınamalarla dolu 'geçişler yılı' olarak tanımladı
Memur/emekli maaşı zammı 3 Ocak'ta belli olacak
İkinci el pazarını kim karıştırıyor? Sektörü hangi 50 bin kişi alt üst ediyor?

TIMETURK / EKONOMİ / 2022'de altın ne olur? Altın 2022'de yükselecek mi düşecek mi?

2022'de altın ne olur? Altın 2022'de yükselecek mi düşecek mi?

2022'de altın ne olur? Altın 2022'de yükselecek mi düşecek mi? Milyonlarca kişinin altın konusundaki merakı katlanarak büyüyor. Çünkü birçok kişi altına son dakika yatırımı yaptı ve altının düşmesiyle birlikte zarara uğradı. Peki ama altın 2022 yılında ne olacak? İşte merak edilen detaylar...

1 Saat Önce
2021-12-27 21:55:41
2022'de altın ne olur? Altın 2022'de yükselecek mi düşecek mi?

2022'de altın ne olur? Altın 2022'de yükselecek mi düşecek mi? Milyonlarca kişinin altın konusundaki merakı katlanarak büyüyor. Çünkü birçok kişi altına son dakika yatırımı yaptı ve altının düşmesiyle birlikte zarara uğradı. Peki ama altın 2022 yılında ne olacak? İşte merak edilen detaylar... Türk Telekom

2022'de altın ne olur?

2022 yılı için birçok kişi "3 Ocak'ta enflasyon sonrası gram altın ve dolar tekrar yükselecek" şeklinde tahminler yürütüyor. Altın alıp zarara uğrayan kişilerin ocak ayından sonrasını bekledikleri görülüyor. Fakat bu kesin bir yargı değildir. Ekonomist İslam Memiş konuyla ilgili "Yeni moda 3 Ocak söylentisi. Kanmayın arkadaşlar, kanmayın. Yüksekten alanlar elinizdekini altın sakın satmayın! 2022'de altın yeni rekorlar deneyecek. Günlük haftalık ve aylık bazda dalgalı seyir, geniş bant aralığı devam eder. Düşüş bitmedi. Kademeli alım yapan kazanır, satan kaybeder. Bugünler varlığına sahip çıkma günü." açıklamasında bulundu.

Altın 2022'de yükselecek mi düşecek mi?

Altının son günlerdeki orantısız yükselmesi de orantısız düşmesi de ekonomik sorunlardan kaynaklanıyor. Altın her zaman için en güvenli liman olarak görülmüştür. Şimdilerde altın alıp zarara uğrayan kişiler, altınlarını satmadan bekleyerek uzun vadede kar edebilirler.

Aslında altın her zaman için uzun vadede kazandıran bir yatırımdır. Hemen kar etmek isteyenler, bu ekonomik krizdeki ani dalgalanmalar yüzünden zarar ettiğini düşünebilir. Fakat altın şimdi size zarar ettirmiş gibi görünse de en geç 2022'nin ortalarında kar ettirmeye başlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş