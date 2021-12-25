Yüksek fiyatları nereye şikayet edebilirim? Fahiş fiyat şikayet hattı ve uygulaması nereden indirilir? Doların artmasının ardından hemen yükselen fiyatlar, doların düşmesiyle inmiyor. Vatandaşların şikayeti fiyatların yüksek olmasından kaynaklanıyor. Peki ama vatandaş yüksek fiyatları nereye şikayet edecek? Fahiş fiyatlar nere şikayet edilir veya aranır? İşte detaylar...

Yüksek fiyatları nereye şikayet edebilirim? Fahiş fiyat şikayet hattı ve uygulaması nereden indirilir? Doların artmasının ardından hemen yükselen fiyatlar, doların düşmesiyle inmiyor. Vatandaşların şikayeti fiyatların yüksek olmasından kaynaklanıyor. Peki ama vatandaş yüksek fiyatları nereye şikayet edecek? Fahiş fiyatlar nere şikayet edilir veya aranır? İşte detaylar...

Yüksek fiyatları nereye şikayet edebilirim?

Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Uygulaması, ALO 175 ve Ticaret Bakanlığı şikayet bildirisi gibi birçok alandan şikayet edebilirsiniz.

1- Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Uygulaması

T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün haksız fiyat artışı yapılan ürünlerde tüketicinin şikayet bildirimini mobil platformlardan daha kolay iletebilmesini ve ilgili şikayete dair yapılan incelemenin hangi aşamada olduğunu kullanıcılara bildirir.

Uygulama ile;

-Şikayet konusu firmanın ünvanını ,

-Şikayet edeceği ürün grubunu ,

-Şİkayet edeceği marka bilgisini,

-Şikayeti ile ilgili açıklamasını ,

-Şikayet konusu ürünün fotoğrafını ticaret il müdürlüğü ilgili birimlerine ileterek gerekli incelemelerin başlamasını sağlayabilir.

Uygulamayı AppStore veya PlayStore üzerinden "HFA Bilidirimi ya da Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" ismi ile indirebilirsiniz.

2- e-Devlet

e-Devlet üzerinden şikayet etmek için Ticaret Bakanlığı "Reklam ve Haksız Ticari Uygulama Şikayeti"ne başvuru yapabilirsiniz. Söz konusu başvuru için TIKLAYINIZ...

3- ALO 175

Aynı şekilde Ticaret Bakanlığı numarası olan "Alo 175" hattından da şikayetlerinizi sözlü olarak yapabilirsiniz.

ALO 175 Nedir?

Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan “Alo 175 Tüketici Danışma Hattı” tüketicilerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm yollarının sunulduğu ve tüketici uyuşmazlıklarının çözülmesi amacıyla başvurmaları gereken ilgili makamlara yönlendirildiği “bir çağrı merkezi” olarak hizmet vermektedir.

Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ile tüketiciler; insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünleri ve firmaları da ihbar edebilmekte, sorunlarıyla ilgili bilgi alabilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.