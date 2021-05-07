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Muud’un nisan ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un nisan ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı.

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07.05.2021 14:34:22
Muud’un nisan ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un nisan ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarına zengin bir müzik arşivi ve müzik dinleme deneyimi sunan platformda, yerli albümler kategorisinin lideri, Ziynet Sali'nin ‘Yaşam Çiçeği' albümü oldu. 2 Nisan'da dinleyici ile buluşan ve ‘Efkarım Var' şarkısı ile çıkış yapan albümde dinleyicilerin yakından tanıdığı ‘Bana da Söyle', ‘Ömrüm', ‘Yara' ve ‘Kalbim Tatilde' single'ları ile toplam 15 parça yer alıyor. Yabancı albümler kategorisinin zirvesine ise Justin Bieber'ın Mart ayında yayınlanan altıncı albümü ‘Justice' yerleşti.

- Ziynet Sali iki listede de ilk sırada

Nisan ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde Ziynet Sali'nin ‘Yaşam Çiçeği' albümünü Ebru Yaşar'ın ‘Gel De Sevme' ve Kahraman Deniz'in ‘6' isimli albümleri takip etti. En çok dinlenen single'ların ilk üç sırasında, Edis'in ‘Martılar', Ziynet Sali'nin ‘Efkarım Var', Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar'ın ‘Öptüm Nefesinden' parçaları yer aldı. En çok dinlenen yerli sanatçılar ise Ziynet Sali, Edis ve Ebru Yaşar oldu.

- ‘Justice' en çok dinlenen yabancı albüm oldu

Muud'un en çok dinlenen yabancı albümler kategorisinde Daniel Caesar, Chance the Rapper ve Khalid gibi isimlerin de destek verdiği Justin Bieber'ın ‘Justice' albümü yer aldı. Bieber'ı The Weeknd'ın ‘The Highlights' albümü ve Harry Styles'tan ‘Fine Line' izledi. Yabancı single'larda ise The Weeknd ‘Save Your Tears', Doja Cat ‘Kiss Me More (feat. SZA)' ve Lil Nas X – ‘MONTERO (Call Me By Your Name)' ilk üçteydi.​​​​​​​

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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