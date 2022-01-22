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TIMETURK / EKONOMİ / MTV son ödeme tarihi 2022 | Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir?

MTV son ödeme tarihi 2022 | Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir?

MTV son ödeme tarihi 2022 | Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir? Aracı olan kişilerin her yıl iki kez ödediği MTV'nin son ödeme tarihi merak ediliyor. Gelir İdare Başkanlığı tarafından takip edilen borçların ödemesi yine bu daireye yapılabilir. M TV borçları için mobil ya da ATM ödemesi yapmak da mümkün. Peki ama hangi ay içerisinde MTV ödenir? MTV ödemeleri ne zaman son? MTV geciktirmek suç mu, geciktirenler nere başvuru yapacak? İşte merak edilen MTV ödemelerinin detayları...

41 Dakika Önce
2022-01-22 21:54:37
MTV son ödeme tarihi 2022 | Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir?

MTV son ödeme tarihi 2022 | Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir? Aracı olan kişilerin her yıl iki kez ödediği MTV'nin son ödeme tarihi merak ediliyor. Gelir İdare Başkanlığı tarafından takip edilen borçların ödemesi yine bu daireye yapılabilir. M TV borçları için mobil ya da ATM ödemesi yapmak da mümkün. Peki ama hangi ay içerisinde MTV ödenir? MTV ödemeleri ne zaman son? MTV geciktirmek suç mu, geciktirenler nere başvuru yapacak? İşte merak edilen MTV ödemelerinin detayları...

MTV son ödeme tarihi

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) her araç sahibinin yılda iki kez yatırması gereken bir ödemedir. Gelir İdare Başkanlığı tarafından takibi yapılan vergiler arasında yer alan MTV'nin ilk taksidi ocak ayı içerisinde ödenmelidir. İkinci taksitlerin ödenmesi de temmuz ayında yapılacaktır.

Ödeme yapmak isteyen kişiler;

  • Mobil uygulamadan ödeme yapmak için GİB uygulamasını telefona indirerek ödeme yapabilir.
  • Bankadan ödeme yapmak isteyen kişiler vezne ya da ödeme yapılan ATM üzerinden ödeme yapabilir.
  • Elden ödeme yapmak isteyen kişiler de, bulunduğu şehirdeki Vergi Dairesi'ne giderek vezneden direkt ödeme yapabilir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda iki kez ödenir. Her yıl ocak ve temmuz aylarında ödenen MTV için herhangi bir gün belirtilmemiş olup;

- ilk ödeme için ocak ayındaki herhangi bir günde,

- ikinci ödeme için de temmuz ayındaki herhangi bir günde,

ödeme gerçekleştirilebilir.

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