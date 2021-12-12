2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? MTV hesaplama nasıl yapılır? Kaç silindir araca ne kadar ödeme yapılır?

2022 motorlu taşıtlar vergisi taşıt sahiplerinin yakından ilgilendiği konular arasında yer alıyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV hakkında karar alındı fakat bu kararda Cumhurbaşkanı yetkisiyle indirim uygulandı. Peki ama 2022 yılında MTV ne kadar oldu? 2022 MTV hesaplama nasıl yapılır? Kaç silindir araca ne kadar ödeme yapılır? İşte detaylar...

2022 yılında vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetkilerini kullanmasının ardından Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25'e düşürüldü. Fakat diğer vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak uygulanmaya devam edecek.

2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar?

Geçtiğimiz yıla oranla Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yüzde 25 zam uygulandı ve aşağıdaki tabloda araçların MTV oranı örnek olarak verildi.

Kaç silindir araca ne kadar ödeme yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi internet üzerinden hesaplanabiliyor. Örneğin 1300 cm³ silindire sahip 4-5-6 yaşında olan araçların vergisi 733 TL. İlk taksidi Ocak ayında 366,50 TL ve ikinci taksidi de 366,50 TL olarak verilir.

MTV hesaplama nasıl yapılır?

Aynı şekilde örneklendirmek gerekirse 4 yaş 2018 tescil öncesi araçlarda;

0-1300 cc



2019 MTV: 600 lira



2020 MTV: 672 lira

2021 MTV: 733 lira

2022 MTV: 916 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira



2020 MTV: 1258 lira

2021 MTV: 1372 lira

2022 MTV: 1715 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş



1601-1800 cc



2019 MTV: 2068 lira



2020 MTV: 2316 lira

2021 MTV: 2526 lira

2022 MTV: 3158 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira



2020 MTV: 3596 lira

2021 MTV: 3923 lira

2022 MTV: 4904 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş



0-1300 cc



2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 376 lira

2021 MTV: 410 lira

2022 MTV: 512 Lira

1301-1600 cc



2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 730 lira

2021 MTV: 796 Lira

2022 MTV: 995 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş



1601-1800 cc



2019 MTV: 1218 lira



2020 MTV: 1364 lira

2021 MTV: 1488 lira

2022 MTV: 1860 Lira

1801-2000 cc



2019 MTV: 1888 lira



2020 MTV: 2114 lira

2021 MTV: 2306 lira

2022 MTV: 2882 Lira

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.