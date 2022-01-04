MTV ödeme | GİB MTV nasıl ödenir? MTV sorgulama nasıl yapılır?

MTV ödemelerini yapacak olan taşıt sahipleri bu ay içerisinde taksitlerini yatırmalılar. Peki ama MTV nasıl ödenir? GİB MTV nasıl ödenir? MTV sorgulama nasıl yapılır? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi yapmak için aracınız hakkında sorgulama yapmanıza gerek kalmayacak. e-Devlet üzerinden ya da GİB uygulamasından verginizin ne kadar olduğu otomatik olarak hesaplanmış olur. İşte MTV ödeme hakkında merak edilen detaylar...

MTV ödemelerini yapacak olan taşıt sahipleri bu ay içerisinde taksitlerini yatırmalılar. Peki ama MTV nasıl ödenir? GİB MTV nasıl ödenir? MTV sorgulama nasıl yapılır? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi yapmak için aracınız hakkında sorgulama yapmanıza gerek kalmayacak. e-Devlet üzerinden ya da GİB uygulamasından verginizin ne kadar olduğu otomatik olarak hesaplanmış olur. İşte MTV ödeme hakkında merak edilen detaylar...

MTV ödeme

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bir yıl içerisinde ocak ve temmuz aylarında ödenir. Belirlenen vergi, bulunduğunuz şehrin vergi dairelerinden elden ödenebilir ya da e-Devlet ya da GİB üzerinden yatırılabilir.

MTV oranları her arabanın yaşı ve motor hacmi gibi farklı kriterler göz önüne alınarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplama otomatik olarak e-Devlet ödemelerinizde görebileceğiniz şekilde yazılır. Bunun için ekstra bir hesaplama yaptırmanıza ya da yapmanıza gerek yoktur.

İlk MTV taksidi Ocak ayının herhangi bir gününde yatırabilir, aynı şekilde ikinci MTV taksidini de Temmuz ayı içerisindeki herhangi bir gün içerisinde yatırabilirsiniz. Taksitlerin geçmesi durumunda yapılacak işlem ya da yapılandırma için şehrinizde bulunan Vergi Dairesindeki yetkili kişilerden yardım talep edebilirsiniz.

GİB MTV nasıl ödenir?

Gelir İdaresi Başkanlığı uygulaması olan GİB üzerinden vergi borçlarınızın hepsini ödeyebilirsiniz. Bunun içerisine MTV borçları da dahil olmaktadır. Vakit kaybetmeden borç ödeme işlemini gerçekleştirmek istiyorsanız, GİB uygulamasını telefonunuza yükleyin ve e-Devlet girişi üzerinden giriş yapın. GİB uygulamasına kısayoldan ulaşmak için TIKLAYINIZ...

Güncel borçlarınız ve MTV borcunuz hemen ekrana gelecektir. Kredi veya banka kartı ile ödemenizi bu uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Dilerseniz şehrinizde bulunan vergi dairesine gidip nakit olarak da ödeme yaoabilirsiniz. Kimlik bilgileriniz ve nakit para ile ödeme gerçekleştirdikten sonra makbuz almayı unutmayınız.

MTV sorgulama nasıl yapılır?

MTV sorgulamak için yine e-Devlet ya da GİB uygulamasını kullanabilirsiniz. Her iki uygulamadan da giriş yaptığınızda "MTV" ya da "MTV ödeme" kelimelerini girerek çıkan sonuca tıklayın. Ödemelerin çıktığını göreceksiniz. Ekranda beliren fiyat, iki aylık ödeme planının fiyatıdır.

Borcu ödemeye tıkladığınızda ilk taksit için belirlenen rakamı göreceksiniz.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.