Motorine indirim mi geldi? Güncel 1 litre mazot fiyatları | Motorine ne kadar indirim yapılacak?

Motorine indirim mi geldi? Brent petrol varilinin fiyatının düşüşü, akaryakıtı etkileyecek gibi görünüyor. 28-29 Haziran günlerinde yapılması beklenen indirim cepleri bir nebze rahatlatacak. Peki Motorine ne kadar indirim yapılacak? Güncel 1 litre mazot fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de ne kadar? İşte mazot fiyatlarında son dakika....

Brent petrol varilinin fiyatının düşüşü, akaryakıtı etkileyecek gibi görünüyor. 28-29 Haziran günlerinde yapılması beklenen indirim cepleri bir nebze rahatlatacak. Peki Motorine ne kadar indirim yapılacak? Güncel 1 litre mazot fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de ne kadar? İşte mazot fiyatlarında son dakika....

Motorine indirim mi geldi?

Brent petrol piyasasındaki sert düşüş ve dolar/TL kurundaki sakin seyir beraberinde benzine indirim haberini getirdi. Benzinin litre fiyatına 23 Haziran bu gece yarısı itibariyle 25 kuruş indirim uygulandı.

Gündemde şu an için motorin fiytalarına uygulanan bir indirim görünmüyor. Fakat brent petrol varilinde yüzde 3,5'luk düşüşün ilerleyen günlerde, indirim olarak yansıtılması bekleniyor.

Motorine ne kadar indirim yapılacak?

28-29 Haziran günü uygulanacağı düşünülen motorin indirimi 1,5 TL civarında olacak. Detaylar bekleniyor.

Güncel 1 litre mazot fiyatları

Güncel mazot, motorin fiyatlarının litresi; İstanbul'da 30,00 TL, İzmir'de 30,04 TL Ankara'da 30,09 TL oalrak satışa sunuluyor.

Brent petrol varili ne kadar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 112 dolardan işlem görüyor.

Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya'nın petrol ve gaz ihracatının kısıtlanmasına yönelik atılabilecek muhtemel adımlara ilişkin beklentiler, petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor.

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