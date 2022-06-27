Akaryakıta indirim mi yapılacak? Benzin ve motorin indirimi | Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıta indirim mi yapılacak? Ekonomi piyasasındaki düşüşlerin akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor. Özellikle dolar ve euro düşüşü, yatırımcıları bir hayli sevindirdi. Peki ama akaryakıt fiyatlarında bu durum nasıl gözlemlenecek? Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Benzin ve motorin, mazot indirimi...

Ekonomi piyasasındaki düşüşlerin akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor. Özellikle dolar ve euro düşüşü, yatırımcıları bir hayli sevindirdi. Peki ama akaryakıt fiyatlarında bu durum nasıl gözlemlenecek? Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Benzin ve motorin, mazot indirimi...

Akaryakıta indirim mi yapılacak?

Gündemde konuşulan detaylara göre 29 Haziran Çarşamba günü akaryakıt fiyatlarında 1,50 TL indirim yapılacak.

Bu indirimin ekonomi piyasalarının oklarını aşağı yönüne çevirmesiyle meydana geleceği öngörülüyor. Şu an için net bir açıklama yapılmadı. Detaylar için haber sitemizi takipte kalın.

Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Son zamların ardındna güncel bezin, mazot ve LPG fiyatları aşağıdaki gibi uygulanıyor.

İSTANBUL

Benzin: 27,26 TL

Motorin: 30,00 TL

LPG: 11,97 TL

İZMİR

Benzin: 27,37 TL

Motorin: 30,04 TL

LPG: 12,09 TL

ANKARA

Benzin: 27,35 TL

Motorin: 30,09 TL

LPG: 12,29 TL