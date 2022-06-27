Benzine ne kadar indirim yapıldı? 1 litre benzin fiyatı | 1 litre benzin İstanbul, Ankara, İzmir'de ne kadar?

Benzine ne kadar indirim yapıldı? Dolar ve euronun düşüşünün benzin fiyatlarına yansıması bekleniyor. Brent petrol varil fiyatlarında büyük bir indirim yaşandı. 28-29 Haziran tarihleri arasında yapılacağı öngörülen indirim için bekleyiş sürüyor. Peki benzine kaç TL indirim geldi? 1 litre benzin İstanbul, Ankara, İzmir'de ne kadar? İşte güncel 1 litre benzin fiyatı...

Dolar ve euronun düşüşünün benzin fiyatlarına yansıması bekleniyor. Brent petrol varil fiyatlarında büyük bir indirim yaşandı. 28-29 Haziran tarihleri arasında yapılacağı öngörülen indirim için bekleyiş sürüyor. Peki benzine kaç TL indirim geldi? 1 litre benzin İstanbul, Ankara, İzmir'de ne kadar? İşte güncel 1 litre benzin fiyatı...

Benzine ne kadar indirim yapıldı?

Bugün benzin fiyatı için herhangi bir zam veya indirim haberi gelmedi. Ancak brent petrolde ciddi bir düşüş yaşandı.

Bu düşüşün benzin ve motorin fiyatlarına etki etmesi bekleniyor. Ortalama öngörülen indirim 1,5 TL civarında olacak. Detaylar bekleniyor...

Brent petrol ne kadar?

Brent petrol fiyatı 112 dolara kadar geriledi. Geçtiğimiz haftaya göre brent petrol fiyatlarında yüzde 3,5 düşüş yaşandı.

1 litre benzin İstanbul, Ankara, İzmir'de ne kadar?

İstanbul'da 1 litre benzin 27,26 TL'den satılıyor. İzmir'de ise 1 litre benzin 27,37 TL ve Ankara'da 1 litre benzin 27,35 TL'den satışa sunuluyor.

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