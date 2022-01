Milyonlarca kişi bunu bekliyordu! Zamlı maaş yarın hesapta

Emeklinin alacağı zam 3 Ocak’ta netleşmişti. Buna göre; işçi ve Bağkur emeklilerine yüzde 25.46, memur emeklisine de ilave yüzde 2.5’lik artışla toplam yüzde 30.5 zam yapılacak. SSK emeklileri 17 Ocak’tan (yarın) itibaren zamlı maaşlarını çekecekler.

SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı 3 Ocak'ta açıklanan son 6 aylık enflasyona göre yüzde 25.46 olarak netleşmişti. Ayrıca en düşük işçi ve Bağkur emekli maaşının 2 bin 500 liraya çıkarılması konusunda da karar alındı. Daha önce en düşük emekli maaşı 1.500 lira olarak uygulanıyordu. Bu taban maaş artışından 1 milyon 266 bin emekli yararlanacak. Bunun için yasal düzenleme gerekiyor.

2 BİN 500 LİRA DÜZENLEMESİ

En düşük emekli aylığının 2 bin 500 liraya çıkartılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri geçtiğimiz hafta tamamlanamadı. Görüşmeler önümüzdeki hafta devam edecek. Ancak bir taraftan da emeklilerin maaş tarihleri geldi. SSK emeklileri 17 Ocak'tan (yarın) itibaren zamlı maaşlarını çekecekler. Maaşı 2 bin 500 liranın altında olanlar normal maaşını alacak.

OCAKTA TAMAMLANACAK

En düşük emekli aylığının 2 bin 500 liraya çıkartılmasına ilişkin düzenleme de ocak ayı ödeme döneminden geçerli olacak. Bu kapsamda kanun çıktıktan sonra farklar ayrıca belirlenen tarihte hesaba yatacak. Örneğin, 1.800 lira alana daha sonra 700 lira fark yatacak. Bağkur emeklisi de yüzde 25.46 zam eklenmiş maaşını 25 Ocak itibarıyla çekecek.

PARASINI KİM HANGİ GÜN ALACAK?

SSK'LI EMEKLİ İÇİN

Tahsis numarasının son rakamı

9 olanlara her ayın 17'sinde

7 olanlara her ayın 18'inde

5 olanlara her ayın 19'unda

3 olanlara her ayın 20'sinde

1 olanlara her ayın 21'inde

8 olanlara her ayın 22'sinde

6 olanlara her ayın 23'ünde

4 olanlara her ayın 24'ünde

2 olanlara her ayın 25'inde

0 olanlara her ayın 26'sında maaşları peşin olarak ödeniyor.

MEMUR EMEKLİSİ

Doğum tarihine göre her ayın 1-5'i arasında maaşlarını alıyor (farklar daha sonra yatacak).

BAĞKUR'LU EMEKLİ İÇİN

Tahsis numarasının son rakamı k 9, 7 ve 5 olanlara her ayın 25'inde k 3 ve 1 olanlara her ayın 26'sında k 8, 6 ve 4 olanlara her ayın 27'sinde k 2 ve 0 olanlara her ayın 28'inde maaşları peşin ödenir.

DUL VE YETİME HİSSELERİ ORANINDA

SSK, Bağkur emeklilerinin dul ve yetimleri yüzde 25.46 zam alacak. Örneğin; hissesine 650 lira maaş düşen bir dul ve yetimin yeni maaşı 816 lira olacak. 2 bin 500 liralık taban maaş düzenlemesinden dul ve yetimler de yararlanacak. Böylece en düşük yetim maaşı 625 liraya çıkacak.

ARTIK TATİL GÜNÜNE RASTLASA DA YATACAK

SSK ve Bağkur'lu emeklilerin aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre; emekli maaşı ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödenecek. SSK ve Bağkur kapsamındaki emeklilerin maaşı cumartesi gününe rastlaması halinde cuma günü, pazar gününe rastlaması halinde ise pazartesi günü ödenmekteydi. Artık ödemeler aynı gün yapılacak ve emekli maaşını banka ATM'sinden çekebilecek.

FARKLAR AY SONUNA KADAR YATACAK

Memur emeklileri her ayın 1-5'i arasında maaşlarını çekiyor. Enflasyon verisi 3 Ocak'ta açıklandığından zamlı maaşlar yetişmemişti. Normalde enflasyon farkı ve toplu sözleşmeyle memur ile memur emeklisi yüzde 27.46 zam alacaktı. Ancak ocaktan itibaren geçerli yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına yüzde 2.5 ilave edileceği açıklandı. Böylece toplam ocak zammı yüzde 30.5 olacaktı. TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz hafta yasalaşması beklenen yüzde 2.5 ilave zam düzenlemesi yetişmedi ve önümüzdeki haftaya kaldı.

TOPLAM YÜZDE 30.5 OLACAK

Bu nedenle memurlara dün yüzde 27.46'lık zam yansıtıldı, yüzde 2.5'luk fark sonra ödenecek. Memur emeklisi ise henüz bu zam farkını alamadı. Yüzde 2.5'luk ek zam düzenlemesinin yasalaşmasıyla toplam yüzde 30.5'lik zam farkının bu ay içerisinde SGK'nın açıkladığı bir tarihte memur emeklilerinin hesabına geçmesi bekleniyor. Düzenleme yetişmezse farklar 1-5 Şubat'ta yatabilir.

