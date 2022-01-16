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Kılıçdaroğlu: Bu hızla gidersek 3-4 aya birinci parti oluruz

Kemal Kılıçdaroğlu, olağan kurultayın bir yıl ertelenmesi gündemiyle toplanan CHP Parti Meclisi'nde iktidar mesajı verdi.

3 Saat Önce
2022-01-16 11:04:46
Kılıçdaroğlu: Bu hızla gidersek 3-4 aya birinci parti oluruz

CHP Parti Meclisi (PM) Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olası erken seçime hazırlıksız yakalanmamak için bu yıl yapılması gereken kurultayın bir yıl ertelenmesine karar verilen toplantıda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu, CHP'nin yakın bir zamanda anketlerde en çok oy alan parti konumuna geleceğini söyledi.

BirGün'de yer alan habere göre, CHP Parti Meclisi toplantısında, Genel Başkan Kılıçdaroğlu da iktidar hedeflerine yönelik mesajlar verdi.

CHP'nin yakın bir zamanda anketlerde en üst sırada yer alacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Kısa süre içerisinde en çok oy alan parti konumuna geleceğimizi görüyoruz. Bu süreçte halkı dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. Oylarımızda istikrarlı bir artış söz konusu. Bu hızla gidersek 3-4 aya kadar birinci parti oluruz. Anketler bunun ispatı. Her geçen gün güçleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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