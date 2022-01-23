Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Ödeme süresi 31 Ocak'ta sona eriyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Pazartesi günü sona eriyor.

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Pazartesi günü sona eriyor.

Yeni yılda yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 634 liraya çıkmıştı.

Yılda iki kere ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidi Ocak ayında ikincisi ise Temmuz'da ödeniyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere değişikliğe gidilmişti.

Buna göre; vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile PTT vasıtasıyla tahsiline de devam ediliyor.

Ödeme nereden yapılır?

MTV borcunu ödemenin birden fazla yöntemi var. Araç sahipleri İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesi ‘ivd.gib.gov.tr' üzerinden şifre girmeden ‘MTV Ödeme' alanına plaka ve TC kimlik numarasını yazarak borçlarını ödeyebilir. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) mobil uygulaması üzerinden de 02:00-22:00 saatleri arasında kredi kartlarıyla ödeme yapılabiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV borcunu ödemek mümkün.

Özelde kredi kartıyla

Özel bankalar tarafından nakit olarak, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılamıyor. Bu yüzden MTV özel bankalardan sadece kredi kartı kullanılarak ödenebilecek. Diğer yandan şirketler ancak kamu bankaları üzerinden nakit ödeme yapabilecek. EFT yapılsa da bu sefer vergi ödeme makbuzu alınamayacağı için ayrıca makbuzun vergi dairesinden alınması gerekecek.

MTV Geç Ödenirse Ne Olur?

MTV bedelleri senede iki kez ödenir. Herhangi bir nedenden dolayı MTV'nin ödenmemesi söz konusu ise tutara faiz işlemeye başlar. Ödenmesi gereken tutara, aylık olarak %2.5 oranında faiz işletilir. Uzun bir süre boyunca ödeme yapılmaması halinde, Maliye Bakanlığı harekete geçer. Böyle bir durumda Maliye Bakanlığı ilk olarak, vergi mükellefine bir uyarı mektubu ileterek ödemenin gerçekleşmesini ister. Bu uyarı neticesinde herhangi bir ödeme yapılmazsa, vergi mükellefinin banka hesaplarına blokaj işlemi gerçekleştirilebilir. Sonuç olarak, banka hesaplarından tahsil gerçekleşmemişse diğer yöntemler uygulanır. Bu süre zarfında borca faiz işlemesi sürer. Motorlu taşıtlar vergisinin ödenmemesi hali devam ediyorsa vergi dairesi tarafından ilgili araca haciz konulabilir.

Dolandırıcılara dikkat!

Bu arada dolandırıcılar da boş durmuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, internet sitesinden vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. İnternet Vergi Dairesi'nin ekran görüntülerinin kullanılarak başkanlığın internet sayfasının taklit edildiği belirtilen uyarıda, “Vatandaşlarımız mağduriyet yaşamamak için ‘Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme' sayfasına ‘gib.gov.tr' adresimizden ulaşmalıdır” denildi.

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