Merkez Bankası (MB) faiz değiştirmezse ne olur? Merkez Bankası faizi sabit tutarsa dolar, altın düşer mi yükselir mi? Merkez Bankası 2021'de peş peşe faiz indirimine gitmişti. 2022'de ise MB faiz indirmede daha tedirgin davranıyor. Ocak ayında faizleri sabit tutan ve değiştirmeyen Merkez Bankası'nın Şubat ayında da faizleri indirmeyeceği tahmin ediliyor. Dolar ve altın yatırımcıları ise faiz indirilmezse ne olacağını merak ediyor. Merkez Bankası faizi değiştirmezse dolar ve altın iner mi yoksa çıkar mı?

Merkez Bankası kritik faiz kararını açıklamadan önce elinde dolar ve altını olan vatandaşlar Merkez Bankası (MB) faiz değiştirmezse ne olur? Merkez Bankası faizi sabit tutarsa dolar, altın düşer mi yükselir mi? sorularına yanıt aramaya başladı. Merkez Bankası Şubat ayı PPK Toplantısı sonrası faiz kararını açıklayacak. Beklentiler faizlerin değişmemesi noktasında. Peki faizler değişmezse dolar iner mi yoksa yükselir mi? Mermez Bankası faizi sabit tutarsa altın yükselir mi yoksa düşer mi?

Merkez Bankası (MB) faiz değiştirmezse ne olur?

Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaları oldupu gibi altın ve doları olan vatandaşları da yakından ilgilendiriyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının altın ve dolara etkisinin ne olacağı öncelikle beklentiler dahilinde olur. Yani Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması beklenirken ve MB bu yönde bir karar alırsa altın ve dolarda çok keskin hareket olmaz. Ancak MB'nin faizi düşürmesi yada artırması beklenirken sürpriz şekilde faizleri değiştirmemesi altında ve dolarda oynaklığa neden olabilir.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa dolar, altın düşer mi yükselir mi?

Piyasa beklentileri doğrultusunda Merkez Bankası faizleri değiştirmez ve sabit turtarsa dolar ve altında hareketlilik yaşanmaz. Dolar 17 Şubat saa 09.20 sıralarında 13.60 TL'den işme görüyor. Gram altın ise aynı saatlerde alış 813.80 TL Satış 820.78 TL'den işlem görüyor.

Merkez Bankası faizleri sabit mi tutacak?

Piyasaların gözü kulağı MB'den gelecek faiz açıklamalarına odaklanmış durumda. Merkez Bankası'nın faiz kararının ne olacağı yönünde AA Finans beklenti anketi sonuçları açıklandı. 24 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen ankette ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Reuters anketinde de faizlerin değişmeyeceği yönünde sonuç çıktı. Ankete katılan 20 kurumun da tamamı faizin sabit bırakılmasını beklediğini bildirdi.

Para Politikası Kurulu nedir?

Para Politikası Kurulu (PPK); enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası kararlarının alındığı organdır. PPK; Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı veya Bakanın belirleyeceği bir birim amiri toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Para Politikası Kurulu'nda alınan kararlar öncesinde, Bankanın ilgili birimleri; enflasyon, ödemeler dengesi, ekonomik faaliyet, kamu maliyesi ve uluslararası gelişmeler hakkında detaylı bir şekilde PPK'yı bilgilendirir. PPK, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği hâlinde, Başkan'ın yer aldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır.

PPK, Merkez Bankasının uygulayacağı para politikası ilke ve stratejilerini belirler ve Hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder. Bunun yanında, Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için alınacak tedbirler de PPK'nın görevleri arasındadır.

PPK açıklamaları, para politikasının temel iletişim araçlarından biridir.

PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde toplanır. Toplantının hemen ardından, PPK kararı, kısa gerekçesi ile birlikte Merkez Bankası web sitesinde açıklanır. PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise; toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde, yine internet sitesinde yayınlanır.

PPK, faiz kararını alırken Merkez Bankası Kanunu'nda belirtildiği gibi fiyat istikrarını sağlamayı amaçlar. Bu nedenle PPK, geniş bir veri skalasını dikkate almakta; orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönemin enflasyon görünümüne odaklanmaktadır.