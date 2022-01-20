Merkez Bankası faiz indirirse altın düşer mi yükselir mi? Faizler düşerse gram altın fiyatı artar mı düşer mi? Merkez Bankasının Politika Faizi piyasalarda işlem gören ek çok aracı yakından ilgilendiriyor. Özellikle dolar ve altın yatırımcıları her ay Merkez Bankası'nın faiz konusunda ne karar vereceğini merakla bekliyor. 2021 yılının ortasından bu yana Merkez Bankası faizleri indirme aşamasına geçmişti. Faizlerin inmesiyle birlikte döviz kurlarında yukarı yönlü hareket başlamış ve döviz fiyatları rekor üstüne rekor kırmıştı. Peki altın yatırımcıları Merkez Bankası'nın faiz kararından nasıl etkilir?

Merkez Bankası faiz indirirse altın düşer mi yükselir mi? Faizler düşerse gram altın fiyatı artar mı düşer mi? Merkez Bankasının Politika Faizi piyasalarda işlem gören ek çok aracı yakından ilgilendiriyor. Özellikle dolar ve altın yatırımcıları her ay Merkez Bankası'nın faiz konusunda ne karar vereceğini merakla bekliyor. 2021 yılının ortasından bu yana Merkez Bankası faizleri indirme aşamasına geçmişti. Faizlerin inmesiyle birlikte döviz kurlarında yukarı yönlü hareket başlamış ve döviz fiyatları rekor üstüne rekor kırmıştı. Peki altın yatırımcıları Merkez Bankası'nın faiz kararından nasıl etkilir?

Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını merakla bekliyor. Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı 7'den 70'e tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Özellikle altın ve dolar yatırımcıları Merkez Bankası'nın faiz konusunda ne karar vereceğini önceden tahmin etmek istiyor. Yatırım pozisyonu almak için Merkez Bankası'nın vereceği kararın ne olacağı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaları olduğu gibi vatandaşları da yakından ilgilendiriyor. Faiz ile enflasyon bağı nedeniyle verilecek faiz kararı sıradan vatandaşların hayatlarını da derinden etkiliyor.

Merkez Bankası faiz indirirse altın düşer mi yükselir mi?

Merkez Bankası'nın faiz kararı altın ve doların gidişatını da yakından ilgilendiriyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceğinin düşünülmesi bile doların yükselmesine neden olabiliyor. Bazı durumlarda ise piyasa MB'nin olası faiz artırımı kararını daha önceden fiyatladığı için dolarda yükseliş olmayabilir. Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve faiz artırımı doları yakından ilgilendirdiği gibi gram altın fiyatlarını da yakından ilgilendiriyor. Dolarda yaşanan yükselişe paralalel olarak MB faiz artırırsa altın fiyatları da yüskelişe geçebilir.

Faizler düşerse gram altın fiyatı artar mı düşer mi?

Merkez Bankası faizleri düşürme kararı alması döviz kurlarında oynaklığa neden olabilir. Durum böyle olunca altın fiyatlarında da oynaklık görülebilir. MB'nin faiz kararları dolarda olduğu gibi altın fiyatlarını da doğrudan ilgilendiriyor. Faiz indirimi ile piyasadaki dolar bazlı altın fiyatlarında artış görülebilir.

Merkez Bankası faizi indirince dolar çıkar mı?

Merkez Banksı faiz indirim kararı mevcut iç piyasanın durumuna göre doları yükseltebilir. Piyasa koşullarına göre bazen faiz indirimi doların yükselmesine neden olmayabilir.

Merkez Bankası faiz indirirse altın ne olur?

Merkez Bankası faiz indirirse altın ne olur sorusunun yanıtı yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz açıklaması piyasaları olumsuz yönde etkiledi. Merkez Bankası'nın faiz oranını sabitlemesi ile piyasalardaki tedirginlik ortamı sona erdi.