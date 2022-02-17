Merkez Bankası faizi değiştirmezse banka kredi faizleri düşer mi yükselir mi? Merkez Bankası faizi sabit tutarsa faizler ne olur? (Konut-ev kredisi, araç kredisi)

Merkez Bankası faizi değiştirmezse banka kredi faizleri düşer mi yükselir mi? Merkez Bankası faizi sabit tutarsa kredi faizleri ne olur? sorusu şu sıralar bankadan kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Merkez Bankası 2022 yılının ikinci faiz kararını açıklayacak. Piyasaların ve ekonomistlerin beklentisi faizlerin değişmeyeceği yönünde. Özellikle bankalardan ev almak için konut kredisi çekmeyi düşünenler kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceğini merak ediyor.

Merkez Bankası faizi değiştirmezse banka kredi faizleri düşer mi yükselir mi? Merkez Bankası faizi sabit tutarsa kredi faizleri ne olur? sorusu şu sıralar bankadan kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Merkez Bankası 2022 yılının ikinci faiz kararını açıklayacak. Piyasaların ve ekonomistlerin beklentisi faizlerin değişmeyeceği yönünde. Özellikle bankalardan ev almak için konut kredisi çekmeyi düşünenler kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceğini merak ediyor.

Merkez Bankası 2022'nin ilk faiz kararını Ocak ayında açıklamış ve faizleri değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit bırakmıştı. Şubat ayına gelindiğinde de piyasalar ve vatandaşlar MB'nin faiz konusunda ne karar vereceğini dört gözle beklemeye başladı. Özellikle bankadan kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar faizlerin düşmesini bekliyor. Peki Merkez Bankası faizleri değiştirmezse ve sabit tutarsa banka kredi faiz oranları yükseleri mi yoksa düşer mi?

Merkez Bankası faizi değiştirmezse banka kredi faizleri düşer mi yükselir mi?

Piyasaların beklentisi Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeyeceği yönünde. Merkez Bankası geçtiğimiz sene peş peşe faiz indirimlerine gitmiş ve faizi yüzde 14'e kadar düşürmüştü. Faiz indirimlerinin banka kredi faizlerine yansıması ise sınırlı olmuştu. Kamu bankaları önclüğünde konut kredilerinde bir indirim yapıldı ve vatandaşlar bu indirimden yararlandı. Merkez Bankası'nın fazileri sabit tutmasının banka kredi faiz oranlarına olumsuz yansıması beklenmiyor.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa faizler ne olur?

Konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi almak isteyenler bankaların yüksek faiz oranlarından şikayetçi. Merkez Bankası faizleri yüzde 14 bandına kadar çekti ancak kredi faizleri istenen seviyeye henüz gelmedi. Merkez Bankası'nın Şubat ayında faizleri değiştirmemesi banka kredi fazilerine kısa vadede olumlu yada olumsuz etki etmesi beklenmiyor.

MB faiz indirirse banka kredi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası eğer faiz indirimine giderse bu indirim banka keredi faizlerine yansıyabilir. Ancak indirimin kredi fazilerine yansıması için yurt içindeki diğer ekonomik göstergeler de etkilidir. Bir de faiz indiriminin büyüklüğü de banka kredi faiz oranlarına yansıyıp yansımayacağını etkiler. Küçük faiz indirimlerinin kredi faizlerine yasıması uzun sürebilir.

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