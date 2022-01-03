Memur zam oranı belli oldu! İşte 2022 memur zamlı maaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü de Kabine Toplantısı'ndan çıkacak ek zam kararına odaklanmıştı. Aralık ayı enflasyon rakamları ile memur maaşlarının toplu sözleşme zammı belli olmuştu. Ek zam oranları ise merakla bekleniyordu. Erdoğan milyonlarca memurun beklediği açıklamayı Kabine Toplantısı sonrası duyurdu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü de Kabine Toplantısı'ndan çıkacak ek zam kararına odaklanmıştı. Aralık ayı enflasyon rakamları ile memur maaşlarının toplu sözleşme zammı belli olmuştu. Ek zam oranları ise merakla bekleniyordu. Erdoğan milyonlarca memurun beklediği açıklamayı Kabine Toplantısı sonrası duyurdu...

Edoğan "Memur maaşlarına Ocak ayında yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7.5 olarak uygulama kararı aldık" dedi. Erdoğan memur emeklilerini de ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında 2022 en düşük memur maaşının 2.500 TL olacağını açıkladı.

Memur enflasyon farkı belli oldu

Milyonlarca memurun beklediği enflasyon zam farkı 3 Ocak'ta belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerini 3 Ocak'ta duyudu. Açıklanan verilere göre emekli ve memurların maaşlarına gelecek enflasyon farkı zammı belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 25,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.

Seyyanen zam nedir?

Seyyanen zam eşit oranda yapılan zamdır. Seyyanen zam ile çalışanlara yüzdesel değil parasal olarak eşit bir zam yapılır. Örnek vermek gerekirse memurlara bin lira seyyanen zam yapılması tüm memurlara bin lira zam yapılması anlamına gelir.

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