DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bukele'den iddialı Bitcoin açıklaması
En düşük emekli maaşı 2500 TL mi oldu? 2022 en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira mı?
Memur zam oranı belli oldu! İşte 2022 memur zamlı maaşları
Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Doğalgaz faturası desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilir?
ABD'ye iadesini isteyen Rus, Kremlin'in 'kara kutu'su çıktı
100 bin lira destek kimlere verilir? 100 bin TL destek nasıl alınır?
Seyyanen zam nedir? Seyyanen ne demek? Seyyanen zam herkes için aynı mı?
Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 3 sivil yaralandı
2021'in en yüksek ve en az fiyatlı ürünleri belli oldu
Rakı, bira, viski, şarap fiyatı ne kadar oldu? Alkol fiyatlarına ne kadar zam geldi?
2022 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2022 işçi emekli SSK, Bağ-Kur en düşük maaş kaç TL oldu?
'Nükleer Silahlı Devletler'den 'nükleer savaş ve silah yarışının önlenmesi' çağrısı
Anne karnında ‘öldü’ diye alınan bebeğin son anda yaşadığı ortaya çıktı!
2022 en düşük memur maaşı ne kadar? 2022 Ocak en az memur maaşı kaç TL oldu?

TIMETURK / EKONOMİ / Memur zam oranı belli oldu! İşte 2022 memur zamlı maaşları

Memur zam oranı belli oldu! İşte 2022 memur zamlı maaşları

Memur zam oranı belli oldu! İşte 2022 memur zamlı maaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü de Kabine Toplantısı'ndan çıkacak ek zam kararına odaklanmıştı. Aralık ayı enflasyon rakamları ile memur maaşlarının toplu sözleşme zammı belli olmuştu. Ek zam oranları ise merakla bekleniyordu. Erdoğan milyonlarca memurun beklediği açıklamayı Kabine Toplantısı sonrası duyurdu...

54 Dakika Önce
2022-01-03 19:29:42
Memur zam oranı belli oldu! İşte 2022 memur zamlı maaşları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü de Kabine Toplantısı'ndan çıkacak ek zam kararına odaklanmıştı. Aralık ayı enflasyon rakamları ile memur maaşlarının toplu sözleşme zammı belli olmuştu. Ek zam oranları ise merakla bekleniyordu. Erdoğan milyonlarca memurun beklediği açıklamayı Kabine Toplantısı sonrası duyurdu...

Edoğan "Memur maaşlarına Ocak ayında yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7.5 olarak uygulama kararı aldık" dedi. Erdoğan memur emeklilerini de ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında 2022 en düşük memur maaşının 2.500 TL olacağını açıkladı.

Memur enflasyon farkı belli oldu

Milyonlarca memurun beklediği enflasyon zam farkı 3 Ocak'ta belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerini 3 Ocak'ta duyudu. Açıklanan verilere göre emekli ve memurların maaşlarına gelecek enflasyon farkı zammı belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 25,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.

Seyyanen zam nedir?

Seyyanen zam eşit oranda yapılan zamdır. Seyyanen zam ile çalışanlara yüzdesel değil parasal olarak eşit bir zam yapılır. Örnek vermek gerekirse memurlara bin lira seyyanen zam yapılması tüm memurlara bin lira zam yapılması anlamına gelir.

Memura ne kadar zam yapıldı? Enflasyon sonrası memur maaşı ne kadar oldu?
İLİŞKİLİ HABERMemura ne kadar zam yapıldı? Enflasyon sonrası memur maaşı ne kadar oldu?
2022 en düşük memur maaşı ne kadar? 2022 Ocak en az memur maaşı kaç TL oldu?
İLİŞKİLİ HABER2022 en düşük memur maaşı ne kadar? 2022 Ocak en az memur maaşı kaç TL oldu?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş