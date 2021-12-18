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2022 emekli ek zammı ne kadar? Emekli maaşına ne kadar ek zam gelecek? 2022 emekli maaşı (SSK) ne kadar?
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TIMETURK / EKONOMİ / 2022 emekli ek zammı ne kadar? Emekli maaşına ne kadar ek zam gelecek? 2022 emekli maaşı (SSK) ne kadar?

2022 emekli ek zammı ne kadar? Emekli maaşına ne kadar ek zam gelecek? 2022 emekli maaşı (SSK) ne kadar?

2022 emekli ek zammı ne kadar? Emekli maaşına ne kadar ek zam gelecek? 2022 emekli maaşı (SSK) ne kadar? sorusu emekliler tarafından soruluyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zam oranı belli oldu. Asgari ücretle birlikte pek çok keleme yapılacak zam da belli oldu. Asgari ücret zammından sonra gözler emekli ve memur ek zamlarına çevrilmiş durumda. Emekli ek zamlarına ilişkin masada iki seçenek bulunuyor. Birincisi seyyanen zam, ikincisi ise enflasyon ve yüzde 25 zam formülü...

2 Saat Önce
2021-12-18 11:56:33
2022 emekli ek zammı ne kadar? Emekli maaşına ne kadar ek zam gelecek? 2022 emekli maaşı (SSK) ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı net asgari ücreti açıkladı. Erdoğan açıklamasında asgari ücretin 4253 TL olduğu açıklandı. Asgari ücerte 2022 yılında yüzde 50'den fazla zam yapılmış oldu. 2022 yılında maaşlarına ek zam bekleyen emekliler de 2022 emekli ek zammı ne kadar? Emekli maaşına ne kadar ek zam gelecek? 2022 emekli maaşı (SSK) ne kadar? sorusuna yanıt aramaya başladı. Asgari ücretin belli olmasından sonra sırda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın belirlenmesi var. Milyonlarca memur ve emekli 2022'de maaşlarına yüzde kaç zam yapılacağını merak ederken masada iki seçeneğin olduğu öğrenildi.

2022 emekli ek zammı ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekliler için de ek zam çalışması yapıldığını açıklamıştı. Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre üzerinde çalışılan iki ayrı formül bulunuyor. Üzerinde durulan ikinci formül ise emeklilere asgari ücret kadar ya da buna yakın bir zam verilmesi. Bu konudaki alt rakam ise SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık yüzde 40'lar civarında zam olması. Şu anda üzerinde durulan hesaplamalar SGK ve Bağ-Kur emeklisine enflasyon+yüzde 25 zam şekilde yapılıyor. Bu da yüzde 40'lar civarında artış anlamına geliyor.

Emekli maaşına ne kadar ek zam gelecek?

2022 yılında emekli maaşına yüzde 40'a yakın bir artış yapılması bekleniyor. Emekliler artan enflasyon karşısında ezdirilmeyeceği belirtiliyor.

Emekli ve memur maaşlarına ek zam geliyor

Bilgin, "Emeklilerle ilgili çalışmamız var, emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz" demişti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da "Toplu sözleşmeden sonra aradaki hareketlilik mutlaka dikkate alınmalı ve bir ek zamla memur alım gücü düşüklüğü giderilmeli. Bu konuda bir çalışma yürütüyoruz. Ocak ayına yetiştireceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

2022 emekli maaşı (SSK) ne kadar?

Emekli maaşlarına yapılacak ek zam ile birlikte emeklilerin bin 500 liradan fazla zam alması bekleniyor.

SSK 2022 emekli maaşı ne kadar? 2022 emekli maaşına yüzde 50 zam mı gelecek?
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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