Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz konusunda ne karara vereceğine odaklanmış durumda. Ekim ayında MB'nin faizleri 100 baz puan aşağı çekmesi ekonomistlerin beklentisi. Vatandaşlar da ellerindeki yatırımların bu karardan nasıl etkileneceğini merak ediyor. Elinde altın, dolar ve euro olan vatandaşlar MB'nin faiz indirimini yakından takip ediyor. MB faiz indirince dolar, altın, euro yükselir mi? Merkez Bankası faizi düşürürse altın, dolar ne olur? Düşer mi yükselir mi? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı için 20 Ekim'de toplandı. Para Politası Kurulu'ndan çıkacak faiz kararı merakla bekleniyor. Ekonomistler MB'nin 100 baz puan faiz indirmesine kesin gözüyle bakıyor. Piyasaların gözü açıklanacak faiz kararına odaklanmışlen altın ve döviz yatırımcıları da karararın yatırımlarını nasıl etkileyeceğini araştırıyor.

MB faiz indirince dolar, altın, euro ne olur?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısından çıkacak olan karar saat 14:00'te açıklanacak. Ekonomistler MB'nin faizleri 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceğinin düşünülmesi bile doların yükselmesine neden olabiliyor. Ancak piyasalar MB'nin faiz indirimini ve artışını daha önceden fiyatlamış ise karar sonrasında oynaklık çok sınırlı olur. MB'nin faiz indirme kararrı dolar ve euro gibi altını da derinden etkileyebilir. Yurt içinde dööviz kurlarında yaşanan fiyat dalgalanmasına bağlı olarak altının fiuyatında da değişim olabilir.

Merkez Bankası faizi düşürürse altın, dolar düşer mi, yükselir mi?

Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararı altın, dolar ve euro yatırımcılarını da yakından ilgilendiriyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi piyasalar beklentiler doğrultusunda fiyatlamasını yapmış olabilir. Bu durumda altın ve dövizde oynaklık sınırlı oalcaktır. Dolarda yaşanan yükselişe paralalel olarak MB faiz artırırsa altın fiyatları da yüskelişe geçebilir.

Merkez Bankası faiz indirirse altın ne olur?

Merkez Bankası faiz indirirse altın ne olur sorusunun yanıtı yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz açıklaması piyasaları olumsuz yönde etkiledi. Merkez Bankası'nın faiz oranını sabitlemesi ile piyasalardaki tedirginlik ortamı sona erdi.

Merkez Bankası faizi düşürürse altın, dolar ne olur?

Merkez Bankası faizleri artırırsa piyasada Türk Lirasına olan talepa artar. Bu durumda TL bir miktar değer kazanırken döviz kurlarında da düşüş görülebilir. Tam tersi olarak MB faizl indirirse ise tam tersi olabilir. Ancak burada piyasanın beklentileri daha önceden fiyatlamyıp fiyatlamadığı da oldukça önemli. Normal şartlar altında faiz kararlarında döviz kanadında beklenen şöyledir:

Faiz yükselirse doların fiyatı bir miktar düşebilir.

Faiz sabit kalırsa dolar fiyatı da sabit kalır.

Faiz indirilirse dolar fiyatı artabilir.

Merkez Bankası faiz indirince ne olur?

Merekz Bankası'nın faiz indirimi kararı son günlerde oldukça fazla tartışılıyor. Merkez Bankası faizi indirirse ne olur? sorusu da bir çok kişi tarafından merak ediliyor.

* Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur.

* Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır.

* Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piasada dolaşan para mikatarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

* Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

* MB'nin faiz indirimi doların yükselmesine de neden olabilir.

Piyasalar Merkez Bankası'nın Kasım ayında vereceği karara odaklanmış durumda. Merkez Bankası olası bir faiz indirimine giderse bu banka kredi oranlarını da aşağı çekebilr.

2022 MB faiz toplantıları

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022