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TIMETURK / EKONOMİ / Mazota zam mı geldi? Mazota kaç kuruş zam geldi? Mazotun litresi ne kadar?

Mazota zam mı geldi? Mazota kaç kuruş zam geldi? Mazotun litresi ne kadar?

Mazota zam mı geldi? Mazota kaç kuruş zam geldi? Mazotun litresi ne kadar? Araç sahiplerini üzen bir zam haberi daha geldi. Döviz kurlarında yaşanan artış akaryakıt ürünlerine zam yapılmasını zorunlu hale getiriyor. Son gelen açıklamaya göre hem benzine, hem mazota (motorin) hem de otogaza (LPG) yüksek oranda zam yapıldı. Dizel araç sahipleri bir kaç gün önce gelen 1 lira 14 kuruşluk zammın ardından gelen yeni zamla adeta şok oldu.

53 Dakika Önce
2021-12-20 16:43:57
Mazota zam mı geldi? Mazota kaç kuruş zam geldi? Mazotun litresi ne kadar?

Mazota zam mı geldi? Mazota kaç kuruş zam geldi? Mazotun litresi ne kadar? Araç sahiplerini üzen bir zam haberi daha geldi. Döviz kurlarında yaşanan artış akaryakıt ürünlerine zam yapılmasını zorunlu hale getiriyor. Son gelen açıklamaya göre hem benzine, hem mazota (motorin) hem de otogaza (LPG) yüksek oranda zam yapıldı. Dizel araç sahipleri bir kaç gün önce gelen 1 lira 14 kuruşluk zammın ardından gelen yeni zamla adeta şok oldu.

Mazota zam mı geldi?

Mazotun litre satış fiyatına bir zam daha geldi. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere mazota (motorin) 55 kuruş zam yapıldı.

Benzine ve LPG'ye de zam geldi

Gelen zam sadece mazotla sınırlı değil. Benzine 62, LPG otogaza ise 57 kuruş zam geldi. Zamlar 21 Aralık itibari ile geçerli olacak.

Mazota 1 lira 14 kuruş zam gelmişti

Mazota oldukça yüksek bir zam geldi. Dizel araç sahipleri gelen zam karşısında adeta şaşırdı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorine gelen büyük zammı duyurdu. EPGİS'ten yapılan açıklamada akaryakıt ve otogaza zam geld. Motorinde 1,14, Benzinde 0,69, LPG'de 0,70 TL/LT zam geldi. Yapılan zamlar 18/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olacak. Zamlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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