Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) ne kadar oldu? Mazot zammı ne zaman geçerli? Döviz kurlarında yaşanan artıştan sonra akaryakıt fiyatlarına da peş peşe zamlar gelmeye başladı. Dizel araç sahipleri ise gelen zam karşısında adeta şok oldu. EPGİS'ten yapılan duyuruya göre mazotun litre satış fiyatına 1 lira 14 kuruş zam yapıldı.

Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) ne kadar oldu? Mazot zammı ne zaman geçerli? Döviz kurlarında yaşanan artıştan sonra akaryakıt fiyatlarına da peş peşe zamlar gelmeye başladı. Dizel araç sahipleri ise gelen zam karşısında adeta şok oldu. EPGİS'ten yapılan duyuruya göre mazotun litre satış fiyatına 1 lira 14 kuruş zam yapıldı.

Mazota zam mı geldi?

Mazota oldukça yüksek bir zam geldi. Dizel araç sahipleri gelen zam karşısında adeta şaşırdı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorine gelen büyük zammı duyurdu.

Mazot (motorin) ne kadar oldu?

EPGİS'ten yapılan açıklamada akaryakıt ve otogaza zam geld. Motorinde 1,14, Benzinde 0,69, LPG'de 0,70 TL/LT zam geldi. Yapılan zamlar 18/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olacak. Zamlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.

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