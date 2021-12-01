Benzin ve mazota büyük indirim mi geliyor? 2 TL indirim mi yapılacak? Benzin ve mazot ne kadar olacak? Yurt içinde döviz fiyatlarının yükselişe geçmesi ile birlikte akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Ancak son zamanlarda uluslararası piyasada brent petrol fiyatlarındaki keskin düşüşlerin benzin ve motorine (mazot) indirim olarak yansıyacağı belirtiliyor. İddialara göre benzin ve mazot litre satış fiyatlarında 2 TL gibi bir indirime gidilebileceği belirtiliyor.

Benzin ve mazota büyük indirim mi geliyor? 2 TL indirim mi yapılacak? Benzin ve mazot ne kadar olacak? Yurt içinde döviz fiyatlarının yükselişe geçmesi ile birlikte akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Ancak son zamanlarda uluslararası piyasada brent petrol fiyatlarındaki keskin düşüşlerin benzin ve motorine (mazot) indirim olarak yansıyacağı belirtiliyor. İddialara göre benzin ve mazot litre satış fiyatlarında 2 TL gibi bir indirime gidilebileceği belirtiliyor.

Son haftalarda doların rekor üstüne rekor kırmasının arından peş peşe akaryakıt ürünlerine zam gelmişti. Benzin ve motorinin litre satış fiyatı 10 lira seviyesini geçmişti. Uluslararası piyasada peetrol fiyatlarının değer kaybetmesi akaryakıt ürünlerine indirim yaapılacağı iddialarının çıkmasına neden oldu. Küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 5 oranında azalırken, Brent tipi ham petrolün fiyatı 24 Ağustos'tan bu yana ilk kez varil başına 69 doların altına düştü. Dün saat 19.59 (TSİ) itibarıyla Brent tipi ham petrolün şubat vadeli işlemleri yüzde 5.46 düşüşle varil başına 69.23 dolara, WTI tipi ham petrolün ocak vadeli işlemleri de yüzde 5.4 düşüşle 66.15 dolara geriledi.

Benzin ve mazota büyük indirim mi geliyor?

Küresel piyasada omicron varyantının da etkisiyle petrole olan talep azalmış durumda. Petrol fiyatlarında keskin düşüşlerin yaşanması yurt içinde akaryakıt ürünlerine indirim olacak yansıyacağı iddisı gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatlarında ilerleyen günlerde yeni indirimler olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2 TL indirim mi yapılacak?

Döviz kurlarında da benzer şekilde bir miktar gerileme yaşanırsa hem benzin hem de motorin (mazot) fiyatlarında 2 TL'ye varan indirimler gelebilir.

Benzin ve mazot ne kadar olacak?

Yeni yapılacak indirim ile birlikte benzinin litre fiyatı 8,77 TL, motorinin litre fiyatı 8,85 TL civarında. Yapılması muhtemel indirim sonrası fiyataların 2 TL civarında geri çekilebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.