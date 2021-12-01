DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Star Yazarı'ndan Bülent Arınç’a ‘zorlamayın’ tepkisi! ‘Siz ne zannediyorsunuz kendinizi?’
Benzin ve mazota büyük indirim mi geliyor? 2 TL indirim mi yapılacak? Benzin ve mazot ne kadar olacak?
Küresel piyasalarda 'Omicron ve tapering' endişesi
''Benzin ve motorine 2 TL indirim geliyor''
Galatasaray’ın efsane ismi Taffarel, Liverpool’da
Barbados nerede? Barbados hangi kıtada? Barbados bağımsız mı?
Boluspor - 52 Orduspor FK maçı canlı yayınlanacak mı?
1200 yıllık genç bir mumya bulundu
Altınordu – 68 Aksaray Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?
Elon Musk'ın Starlink'ine Hindistan'dan büyük darbe
Yazar Alice Sebold'a tecavüz suçundan 16 yıl hapis yatan kişi aklandı
Bitrota kimin? Bitrota'nın sahibi kim? Bitrota battı mı?
Mehmet Barlas: HDP'yi kapatmayalım, bunun yerine CHP'yi HDP'ye katalım
Barbados dört asır sonra İngiliz boyunduruğundan kurtuldu
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı hemşire atama | (Lise-Üniversite) Kaç hemşire atanacak?

TIMETURK / EKONOMİ / Benzin ve mazota büyük indirim mi geliyor? 2 TL indirim mi yapılacak? Benzin ve mazot ne kadar olacak?

Benzin ve mazota büyük indirim mi geliyor? 2 TL indirim mi yapılacak? Benzin ve mazot ne kadar olacak?

Benzin ve mazota büyük indirim mi geliyor? 2 TL indirim mi yapılacak? Benzin ve mazot ne kadar olacak? Yurt içinde döviz fiyatlarının yükselişe geçmesi ile birlikte akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Ancak son zamanlarda uluslararası piyasada brent petrol fiyatlarındaki keskin düşüşlerin benzin ve motorine (mazot) indirim olarak yansıyacağı belirtiliyor. İddialara göre benzin ve mazot litre satış fiyatlarında 2 TL gibi bir indirime gidilebileceği belirtiliyor.

29 Dakika Önce
2021-12-01 10:25:15
Benzin ve mazota büyük indirim mi geliyor? 2 TL indirim mi yapılacak? Benzin ve mazot ne kadar olacak?

Benzin ve mazota büyük indirim mi geliyor? 2 TL indirim mi yapılacak? Benzin ve mazot ne kadar olacak? Yurt içinde döviz fiyatlarının yükselişe geçmesi ile birlikte akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Ancak son zamanlarda uluslararası piyasada brent petrol fiyatlarındaki keskin düşüşlerin benzin ve motorine (mazot) indirim olarak yansıyacağı belirtiliyor. İddialara göre benzin ve mazot litre satış fiyatlarında 2 TL gibi bir indirime gidilebileceği belirtiliyor.

Son haftalarda doların rekor üstüne rekor kırmasının arından peş peşe akaryakıt ürünlerine zam gelmişti. Benzin ve motorinin litre satış fiyatı 10 lira seviyesini geçmişti. Uluslararası piyasada peetrol fiyatlarının değer kaybetmesi akaryakıt ürünlerine indirim yaapılacağı iddialarının çıkmasına neden oldu. Küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 5 oranında azalırken, Brent tipi ham petrolün fiyatı 24 Ağustos'tan bu yana ilk kez varil başına 69 doların altına düştü. Dün saat 19.59 (TSİ) itibarıyla Brent tipi ham petrolün şubat vadeli işlemleri yüzde 5.46 düşüşle varil başına 69.23 dolara, WTI tipi ham petrolün ocak vadeli işlemleri de yüzde 5.4 düşüşle 66.15 dolara geriledi. Türk Telekom Reklamı

Benzin ve mazota büyük indirim mi geliyor?

Küresel piyasada omicron varyantının da etkisiyle petrole olan talep azalmış durumda. Petrol fiyatlarında keskin düşüşlerin yaşanması yurt içinde akaryakıt ürünlerine indirim olacak yansıyacağı iddisı gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatlarında ilerleyen günlerde yeni indirimler olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2 TL indirim mi yapılacak?

Döviz kurlarında da benzer şekilde bir miktar gerileme yaşanırsa hem benzin hem de motorin (mazot) fiyatlarında 2 TL'ye varan indirimler gelebilir.

Benzin ve mazot ne kadar olacak?

Yeni yapılacak indirim ile birlikte benzinin litre fiyatı 8,77 TL, motorinin litre fiyatı 8,85 TL civarında. Yapılması muhtemel indirim sonrası fiyataların 2 TL civarında geri çekilebilir.

Dev indirim kapıda! Benzine indirim mi geldi? Benzin-Mazot-LPG indirimi ne zaman geçerli?
İLİŞKİLİ HABERDev indirim kapıda! Benzine indirim mi geldi? Benzin-Mazot-LPG indirimi ne zaman geçerli?
Motorine indirim mi yapıldı? Motorine indirim geldi mi? Motorin (mazot) ne kadar oldu?
İLİŞKİLİ HABERMotorine indirim mi yapıldı? Motorine indirim geldi mi? Motorin (mazot) ne kadar oldu?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş