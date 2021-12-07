Mazota zam mı geldi? Mazot ne kadar oldu? Mazota ne kadar zam geldi? Artan döviz kurları nedeniyle akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Son yapılan açıklamada da mazotun litre satış fiyatına 66 kuruş zam geldiği açıklandı. Geçtiğimiz günlerde mazota 44 kuruş indirim gelmişti. Bazı haber sitelerinde mazotun 2 TL kadar indirim geleceği iddiası gündemdeydi. Son yapılan açıklamada mazota 66 kuruş zam yapıldığı belirtildi.

Mazota zam mı geldi? Mazot ne kadar oldu? Mazota ne kadar zam geldi? Artan döviz kurları nedeniyle akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Son yapılan açıklamada da mazotun litre satış fiyatına 66 kuruş zam geldiği açıklandı. Geçtiğimiz günlerde mazota 44 kuruş indirim gelmişti. Bazı haber sitelerinde mazotun 2 TL kadar indirim geleceği iddiası gündemdeydi. Son yapılan açıklamada mazota 66 kuruş zam yapıldığı belirtildi.

Artan döviz kurları nedeniyle akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Son yapılan açıklamada da mazotun litre satış fiyatına 66 kuruş zam geldiği açıklandı. Geçtiğimiz günlerde mazota 44 kuruş indirim gelmişti. Bazı haber sitelerinde mazotun 2 TL kadar indirim geleceği iddiası gündemdeydi. Son yapılan açıklamada mazota 66 kuruş zam yapıldığı belirtildi.

Mazota zam mı geldi?

Mazotun (motorin) litre satış fiyatına yeni bir zam daha geldi. Yapılan açıklamada zammın 66 kuruşolduğu belirtildi.

Mazot ne kadar oldu?

Gelen son 66 kuruşluk zamla birlikte mazot litre satış fiyatı yeniden 10 TL sınırını aştı. Ankara'da ortalama 9,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,07 lira olacak. İstanbul'da ise 9,35 liradan satılan amzotun litresi 10,01 liraya yükseldi.

Geçtiğimiz gün indirim gelmişti

Motorine geçtiğimiz hafta 44 kuruş indirim gelmişti. Benzin ve motorine 2 TL indirim geleceği iddiaları bazı haber sitelerinde yer alıyordu. Hem benzin hem de motorin (mazot) fiyatlarında 2 TL'ye varan indirimler gelebileceği belirtiliyordu.

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.