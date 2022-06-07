Mazota zam mı geldi? 7 Haziran mazota zam gelecek mi? Motorin litresi ne kadar oldu? 7-8 Haziran Salı Mazota 2 TL zam mı gelecek? Yurt içinde döviz kurlarında yaşanan artışa bağlı olarak akaryakıt ürünlerine zam gelebileceği iddiaları bir süredir gündemdeydi. Gelen son bilgilere göre 7 Haziran Salı'yı 8 Haziran Çarşamba'ya bağlayan gece motorin litre satış fiyatına yeni bir zam gelecek 1 lira 93 kuruş civarında olması beklenen zammın pompaya yansıyacağı belirtiliyor.

Mazota zam mı geldi? 7 Haziran mazota zam gelecek mi? Motorin litresi ne kadar oldu? 7-8 Haziran Salı Mazota 2 TL zam mı gelecek? Yurt içinde döviz kurlarında yaşanan artışa bağlı olarak akaryakıt ürünlerine zam gelebileceği iddiaları bir süredir gündemdeydi. Gelen son bilgilere göre 7 Haziran Salı'yı 8 Haziran Çarşamba'ya bağlayan gece motorin litre satış fiyatına yeni bir zam gelecek 1 lira 93 kuruş civarında olması beklenen zammın pompaya yansıyacağı belirtiliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile uluslararası piyasada enerji krizi patlak verdi. Rus petrol ve doğalgazlarına yönelik başlatılan ambargolar nedeniyle brent petrol fiyatları adetay uçuşa geçti. Yaşanan gelişmelerden sonra ülkemizde de akaryakıt ürünlerine peş peşe zamlar kaçınılmaz oldu. Araç sahiplerini endişelendiren bir haber daha geldi. 7 Haziran'ı 8 Haziran'a bağlayan gece mazot litre satış fiyatlarında artışa gidileceği iddia edildi.

Mazota zam mı geldi?

7 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere mazotun litre satış fiyatına 1 lira 93 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zam sadece motorin grubuna gelecek ve benzin grubunda fiyat artışı beklenmiyor.

7 Haziran mazota zam gelecek mi?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiler doğrultusunda mazota zam gelmesi bekleniyor. Alınan bilgilere göre zammın 1 lira 93 kuruş olması bekleniyor.

Mazot zammı ne zaman, hangi gün?

Mazot zammının 7 Haziran Salı'yı 8 Haziran Çarşamba'ya bağlayan gece yapılması bekleniyor?

Güncel motorin fiyatları

1 lira 93 kuruşluk zammın pompaya yansıması ile mazotun litre satış fiyatı 28 TL'ye dayanacak.

İstanbul mazot fiyatı: 27,81 TL

Ankara mazot fiyatı: 27,92 TL

İzmir mazot fiyatı: 27,93 TL

2 Haziran'da da zam gelmişti

2 Haziran 2022 Perşembe günü itibariyle geçerli olmak üzere benzin fiyatına 1 lira 22 kuruş, motorin fiyatına ise 1 lira 49 kuruş zam gelmişti.

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