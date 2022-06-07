Mazota zam geleceği iddialarının ardından benzinli araç sahipleri benzine zam gelip gelmeyeceğini merak eder oldu. 7 Haziran benzine zam var mı? Benzine zam gelecek mi? 7 Haziran-8 Haziran benzin litre satış fiyatı ne kadar? soruları araç sahipleri tarafından şu sıralar oldukça fazla araştırılmaya başlandı. İşte 7 Haziran güncel benzin fiyatları...

7 Haziran benzine zam var mı? Benzine zam gelecek mi? 7 Haziran-8 Haziran benzin litre satış fiyatı ne kadar? soruları benzinli araç sahipleri tarafından oldukça fazla sorulmaya başlandı. Gelen son dakika iddiasına göre mazta 2 TL'ye yakın yeni bir zam kapıda. Haberi alan araç sahipleri benzine zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı.

7 Haziran benzine zam var mı?

Dünya enerji piyasalarında yaşanan kriz dinmek bilmiyor. Brent petrol fiyatları son günlerde yeniden artışa geçti. Bu durum petrolü döviz le alan ülkelerde akaryakıt ürünlerne zam yapılmasını kaçınılmaz kılıyor. Ülkemizde de yaşanan son gelişmelerden sonra motorine yeni bir zam geleceği belirtildi. 7 Haziran'ı 8 Haziran'a bağlayan gece motorine gelmesi beklenen zam benzinli araç sahiplerini de endişelendirdi.

Benzine zam gelecek mi?

7 Haziran Salı'yı 8 Haziran Çarşamba'ya bağlayan gece mazota 1 lira 93 kuruş zam yapılması bekleniyor. Ancak benzin grubunda ise şimdilik zam gözükmüyor.

Motorine neden zam geldi?

Motorin fiyatlarının artmasında yurt içi döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket büyük etken oldu. Ayrıca uluslararası piyasada brent petrol fiyatlarında yaşanan artış da mazota zam yapılmasına neden oldu.

7 Haziran-8 Haziran benzin litre satış fiyatı ne kadar?

İstanbul / Avrupa 26,24

İstanbul / Anadolu 26,25

Ankara 26,34