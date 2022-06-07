Dizel sahipleri dikkat! Mazota zam mı geldi? 7 Haziran Mazota zam mı yapılacak? Mazota (motorine) ne kadar zam gelecek? 7-8 Haziran mazot zammı son dakika...

7-8 Haziran mazot zammı son dakika... Dizel sahipleri dikkat! Mazota zam mı geldi? 7 Haziran Mazota zam mı yapılacak? Mazota (motorine) ne kadar zam gelecek? Dizel araç sahiplerini üzecek yeni bir gelişme yaşandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile büyük bir krize giren enerji piyasası tam duruluyor derken bu kez de yurt içi döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle akaryakıta yeni zam beklentisi oluştu. Son gelen bilgilere göre mazota 7 Haziran'ı 8 Haziran'a bağlayan gece zam gelmesi bekleniyor.

7-8 Haziran mazot zammı son dakika... Dizel sahipleri dikkat! Mazota zam mı geldi? 7 Haziran Mazota zam mı yapılacak? Mazota (motorine) ne kadar zam gelecek? Dizel araç sahiplerini üzecek yeni bir gelişme yaşandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile büyük bir krize giren enerji piyasası tam duruluyor derken bu kez de yurt içi döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle akaryakıta yeni zam beklentisi oluştu. Son gelen bilgilere göre mazota 7 Haziran'ı 8 Haziran'a bağlayan gece zam gelmesi bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı uluslararası hukuku ayakklar altına alarak işgale kalkışması ile Rus enerji ve finans sektöreüne ağır yaptırımlar uygulandı. Yaptırımların devreye girmesiyle enerji piyasasında büyük bir kriz patlak verdi. Brent petrolün uluslararası satış fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle ülkemizde de akaryakıt ürünlerine peş peşe zamlar gelmişti. Son gelen bilgilere göre mazota yeni bir zammın kapıda olduğu belirtiliyor.

Mazota zam mı geldi?

Araç sahipleri akaryakıta gelecek olan zam ve indirimleri yakından takip ediyor. Dünya enerji piyasasında yaşanan kriz nedeniyle akaryakıt fiyatları son aylarda katlanarak arttı. Yurt içinde döviz kurlarında yukarı yönlü hareket nedeniyle mazota yeni bir zam beklentisi oluştı.

7 Haziran Mazota zam mı yapılacak?

7 Haziran Salı'yı 8 Haziran Çarşamba'ya bağlayan gece mazota 1 lira 93 kuruş zam yapılması bekleniyor.

7 Haziran benzine zam var mı?

Mazota yapılması beklenen zammın benzin grubunda görülmüyor. Benzine 7 Haziran'da zam görünmüyor.

Brent petrol arttı

Dünü 120 dolar seviyesinin altında kapatan Brent petrol, güne yükselişle başladı. Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatı 120,23 dolardan işlem görüyor.

Mazota neden zam geldi?

Yurt içinde döviz kurlarında son haftalarda yukarı yönlü bir hareket mevcut. Ayrıca brent petrol fiyatlarında da bir artış söz konusu.

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.