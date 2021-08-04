Malezya'ya süt Brezilya'ya balık

Tarım ve Orman Bakanlığı kapsamında; Malezya’ya süt ve süt ürünleri ihracatı yapmak isteyen işletmelerle temasa geçilirken Brezilya, Tavyan ve Vietnam’a balıkçılık ve su ürünleri ihracına dair adımlar atılıyor

Türkiye kendi kendine tam yeterli olmasa da tarım yönünden gerek uygulama gerekse ihracat açısından önemli bir potansiyel barındıran ülke konumunda. Yurt içi uygulanan tarım politikaları kadar ihracata odaklı uygulamalar da Türk ekonomisinin itici gücü konumunda. Peki bu noktada bakanlık olarak nelere imza atıldı ve hangi amaçlara odaklanıldı?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 yılı faaliyet raporunda geçen yıl gerçekleştirilen faaliyetlere ayrıntılı yer verilirken 2021 yılı hedefine dönük projeksiyon çizildi...

İşte bu proje ve uygulamalardan bazıları:

Koruma altındaki yaban hayvanları

150 tür memeli, 481 tür kuş ve 130 tür sürüngen kayıt altına alınmıştır. Yaban hayvanı türleri içinde yer alan 121 memeli, 378 kuş ve 130 sürüngen olmak üzere toplam 629 tür koruma altına alınmıştır. 10 adet memeli ve 103 adet kuş olmak üzere toplam 113 tür ise av hayvanı olarak belirlendi.

Sokak hayvanları bakımı

Proje kapsamında 2009 yılından bugüne kadar sokak hayvanları bakımevi yapımı için 76 yerel yönetime mali destek sağlanmıştır. 2020 yılında geçici bakımevi yapımı ve sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması amacıyla 20 adet yerel yönetime ödenek aktarıldı. Yerel yönetimler tarafından 2004-2020 Kasım itibariyle 1.884.060 adet sahipsiz hayvan aşılanmış, 1.556.262 adet hayvan kısırlaştırılmış ve 421.785 adet hayvan bakımevlerinden

sahiplendirildi.

Kanatlı av hayvanı ve alabalık üretimi

6 adet keklik ve 2 adet sülün ve 3 adet alabalık üretim istasyonu bulunmakta. Bu istasyonlarda yapılan üretim çalışmaları sonucunda; 2003-2019 yılları arasında; 955.552 adet kanatlı yaban hayvanı (keklik-sülün) doğal ortamlarına salındı. 2020 yılında ise toplam 107 bin adet kanatlı av hayvanı doğal yaşam alanlarına salındı. 2021 yılında da 95 bin adet kanatlı av hayvanının üretilerek tabii yaşam alanlarına salınması hedefleniyor.

Kadın çiftçi eğitimi

Kadın çiftçilerin sosyal yaşantılarını modern hayat seviyesine ulaştırmak, onları sosyoekonomik yönden geliştirmek için ev ekonomisi ve çeşitli sosyal konularda da (aile kaynakları ve yönetimi, beslenme, çocuk gelişimi ve eğitimi, el sanatları gibi) eğitim çalışmaları yapılmaktadır. 2020 yılında tarımsal ve ev ekonomisi konularında 10.127 eğitim faaliyeti ile 552.149 kadın çiftçiye uzaktan ve yüz yüze eğitimler verildi.

Bitki pasaportu denetimi

Bitki pasaportu sistemi bir iç karantina uygulaması olup amacı üretim materyallerinin üretildiği

yerde bitki sağlığı kontrollerini yaparak karantina organizmalarından temiz üretim materyallerinin ticaretinin yapılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda 2020 yılında 3.823 aktif operatör bulunmakta olup, bitki sağlığı kontrolleri yapıldı.

Küçükbaş kimliklendirmesi

Sığır cinsi ve koyun keçi türü hayvanlar, hayvan hareketlerinin ve hayvan hastalıklarının daha etkin kontrolünü sağlamak, ülkesel ya da bölgesel eradikasyon programlarının etkin yürütülmesini desteklemek, ilgili birimlerce gerekli sağlık, ıslah, istatistik ve destekleme ödemeleri kayıtlarının daha düzenli tutulması ve değerlendirilmesi amacıyla plastik kulak küpeleriyle tanımlanarak AB'ye uyumlu hayvan kayıt sistemlerinde kayıt altına alındı.

2020 yılında 5.626.393 büyükbaş, 16.610.437 küçükbaş hayvan küpelenerek kayıt altına alındı.

Hayvan ihracatı

Kanatlı ve ürünleri; Güney Kore'ye kanatlı eti ve ürünleri, kuluçkalık yumurta ve sofralık yumurta ihracatının başlatılmasına yönelik 12-18 Ocak 2020 tarihleri arasında heyet kabul edildi. Söz konusu ürün gruplarının ihracatının başlatılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte.

Balıkçılık ve su ürünleri; Suudi Arabistan'a balıkçılık ürünlerinin ihracatına yönelik sağlık sertifikası üzerinde mutabakata varılmış olup 5 işletmenin ihracat izni bulunmakta. Peru'ya balıkçılık ürünleri ihracatı amacıyla veteriner sağlık sertifikasında anlaşma sağlandı. Brezilya, Tavyan ve Vietnam'a balıkçılık ve su ürünleri, Güney Kore'ye kabuklu su ürünleri ihracatının başlatılmasına yönelik görüşmeler devam etmekte.

Süt ve süt ürünleri; Malezya'ya süt ve süt ürünleri ihracatı yapmak isteyen işletmelerin onaylanması amacıyla Malezya yetkili otoritesi tarafından 23-27 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen heyet ziyareti sonrasında bir adet işletmeye ihracat onayı verildi.Brezilya'ya süt ürünleri ihracatının başlatılması için Brezilya yetkili otoritesi tarafından talep edilen ilave bilgilerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.