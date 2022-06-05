Küçükbaş hayvan fiyatları ne kadar? Kurbanlık küçükbaş kaç TL oldu? 2022 küçükbaş kurbanlık fiyatları

Küçükbaş hayvan fiyatları ne kadar? Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bayramı gelmeden kurbanlık fiyatları araştırılıyor. Büyükbaş ve küçükbaş fiyatları geçtiğimiz yıla göre bir hayli arttı. Peki ama kurbanlıklar ne kadar arttı? Kurbanlık küçükbaş kaç TL oldu? 2022 küçükbaş kurbanlık fiyatları...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bayramı gelmeden kurbanlık fiyatları araştırılıyor. Büyükbaş ve küçükbaş fiyatları geçtiğimiz yıla göre bir hayli arttı. Peki ama kurbanlıklar ne kadar arttı? Kurbanlık küçükbaş kaç TL oldu? 2022 küçükbaş kurbanlık fiyatları...

Küçükbaş hayvan fiyatları ne kadar?

Geçen yıl küçükbaş hayvanlar 1.300 ve 5.000 TL civarında satılıyordu. Enflasyonun da etkisiyle bu yıl, kurbanlık hayvan fiyatları bir hayli arttı.

2022 yılı kurbanlık küçükbaş hayvan fiyatları 2.500 TL ve 6.000 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Kurbanlık fiyatları ne kadar arttı?

Geçen yıla göre büyük bir artış gösteren kurbanlıkların artış sebebi enflasyon. Bu yıl büyükbaş fiyatları 20 bin TL'den, küçükbaş fiyatları ise 2.500LT'den başlayan fiyatlarla alıcılarına sunuluyor.

Geçtiğimiz yıl bu taban fiyatlar büyükbaş hayvanda 15 bin TL'den, küçükbaş hayvana fiyatları da 1.300 TL'den başlıyordu.